Ciudad Obregón

Vinculan a buscadores de empleo con empresas

El SNE en Ciudad Obregón pone a disposición su bolsa de trabajo; está n el primer piso del edificio del gobierno estatal

Ago. 20, 2025
Como lo hace desde hace desde hace varias décadas, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Ciudad Obregón vincula mediante su bolsa de trabajo a los buscadores activos de empleo con las empresas que cuentan con vacantes, siendo la bolsa de trabajo por excelencia en el municipio de Cajeme, manifestó Lizeth Jacqueline Payán Barba.

La titular de la oficina en el municipio de Cajeme expuso que, dada la relación existente con empresas de diversos giros y tamaños, frecuentemente están recibiendo vacantes de distintos tipos, como son de auxiliar administrativo, guardias de seguridad, cajeras, limpieza, dependiente y producción, pero también las de niveles como ingeniería y licenciaturas.

Comentó la entrevistada que estos últimos son los espacios que más rápido se ocupan, pues hay suficientes solicitudes registradas en dichos niveles.

Reveló que algunas empresas, así como dependencias de gobierno, les solicitan el apoyo con sus instalaciones, cuando van a realizar campañas masivas de contratación de personal, como ocurre actualmente con una cadena dedicada a los alimentos cárnicos y del mar.

También, actualmente se brinda el apoyo a la Academia de Policía Municipal de Cajeme para hacer el reclutamiento de quienes serán los próximos guardianes del orden en el municipio, expresó.

