Consejo de la Paz en Cajeme se encuentra a la espera de sesionar

En espera de que se les convoque para sesionar se encuentran los miembros del Consejo Municipal de la Paz; Julio César Pablos, uno de los integrantes, destacó que se deberá realizar un trabajo coordinado entre las asociaciones religiosas, sociedad civil y el gobierno municipal para que se tengan los resultados esperados.

"Creo que es una oportunidad para que comunidad y Ayuntamiento puedan trabajar en conjunto para tratar de implementar herramientas sociales que permitan de alguna forma mejorar la situación que vivimos en temas de drogadicción y violencia, principalmente. No solo la violencia de balas, sino la familiar, que pareciera que crece y crece más, es una herramienta importante siempre y cuando el gobierno también haga su trabajo como impulsor de este consejo", opinó.

Al momento no se ha hecho alguna notificación a los integrantes de que sean convocados a sesionar, pero se ha hablado con los coordinadores y estos han mencionado que se trabaja en ello, pues se analizan algunas propuestas que se revisarán en el consejo.

Recordó que el principal propósito de este Consejo de Paz es sumar esfuerzos entre empresarios, asociaciones religiosas, sociedad civil y autoridades para implementar estrategias que ayuden a prevenir la inseguridad.

"El objetivo es básicamente la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, líderes empresariales en la promoción de la justicia y paz de la comunidad, a través del análisis y discusión de la información pertinente de estos temas. Sugerir e implementar estrategias que permitan llevar a los objetivos de justicia y paz a nuestra comunidad", dijo.