Cena de Gala Azul y Negro ITSON 2025: celebración del 70 aniversario

En el marco del 70 aniversario del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), con el lema "Memoria que inspira a trascender (1955-2025)", autoridades universitarias anunciaron la Cena de Gala Azul y Negro, que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre en la explanada del Campus Centro.

El evento fue encabezado por el rector Jesús Héctor Hernández López, acompañado por la maestra Vianey del Río, secretaria del comité organizador, y el arquitecto Heliodoro Montoya, presidente del Patronato de ITSON.

UN EVENTO PARA CONMEMORAR Y TRASCENDER

Durante la presentación, el rector Hernández López destacó la importancia de la memoria institucional como motor de identidad y proyección social. "Recordar nos permite reconocer aciertos y errores para tomar mejores decisiones y seguir construyendo la sociedad que todos anhelamos a través de la educación superior", expresó.

La maestra Vianey del Río explicó que la fecha elegida coincide con la conmemoración de la autonomía plena del ITSON. Añadió que la cena tendrá un doble propósito: ser un espacio de reencuentro para exalumnos y comunidad universitaria, y al mismo tiempo servir como evento recaudatorio para apoyar a la Fundación ITSON en proyectos estudiantiles.

Entre los principales programas destacan el fortalecimiento del sistema de becas completas durante toda la carrera, así como la apertura de un comedor universitario a bajo costo, el primero de ellos en el Campus Náinari.

ENCUENTRO CON IDENTIDAD Y APOYO ESTUDIANTIL

El presidente del Patronato, Heliodoro Montoya, señaló que la cena busca propiciar un espacio de convivencia entre generaciones, donde se comparta la experiencia de egresados que hoy son líderes en empresas e instituciones. "Será un reencuentro que refleja cómo los sueños de estudiantes se convierten en realidades profesionales y, al mismo tiempo, en aportes para seguir construyendo la grandeza del ITSON", afirmó.

DETALLES DE LA VELADA

La Cena de Gala Azul y Negro iniciará a las 20:00 horas y ofrecerá a los asistentes una experiencia gastronómica acompañada de música en vivo. La velada contará con la participación de un egresado del ITSON que llegará desde Inglaterra y un tenor proveniente de Viena, quienes darán realce al programa artístico.

Los boletos estarán disponibles a partir del lunes 25 de agosto y podrán adquirirse vía WhatsApp al número 644 254 8766 o al correo cenagalaitson@gmail.com.

Con este evento, el ITSON reafirma su compromiso de formar profesionistas, fortalecer su identidad institucional y apoyar a estudiantes en situación vulnerable, al tiempo que celebra siete décadas de historia y trascendencia en la educación superior de Sonora.