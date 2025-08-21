  • 24° C
Ciudad Obregón

Siguen sepulturas en campo deportivo de Pueblo Yaqui

El panteón de Pueblo arece de espacio en la actualidad, por lo que se decidió tomar esta medida y ya hay más de 30 cadáveres enterrados

Ago. 21, 2025
En una parte más del cementerio de Pueblo Yaqui se convierte lentamente un campo aledaño en donde jóvenes y familias se reúnen para disfrutar de eventos deportivos, pues ya se pueden observar más de 30 tumbas en una fracción del terreno, medida que se implementó debido a que el panteón carece de espacio.

Al no estar cercada esta área las lápidas quedan expuestas a posibles afectaciones, pues a un costado de ellas se ubica una de las porterías, por lo que nada impide que los balones pudieran impactar ocasionalmente en las cruces de madera y veladoras.

En septiembre del año 2024, jóvenes deportistas y familiares se manifestaron al no estar de acuerdo con este proceder, pues ya se habían sepultado los primeros cadáveres. La principal inconformidad de los habitantes de esta comisaría era que se viera afectado esta área de deporte siendo que ya se cuenta con un terreno disponible para ampliar el cementerio, trabajo que sigue sin concretarse hasta el momento.

ÁREA NO ES EXCLUSIVA PARA DEPORTE

El área jurídica de Sindicatura Municipal ha informado, en relación a esta situación, que esto es algo que puede hacerse ya que no hay documento que decrete que el uso de ese espacio es exclusivo para deporte.

Esto se debe a que, con el paso de los años, ninguna asociación u organización civil ha hecho el trámite correspondiente ante la dependencia.

Cabe señalar que tanto Sindicatura Municipal, como el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano han hecho el compromiso de que esta medida no afectará el área específica del campo en la que se llevan a cabo los torneos.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
