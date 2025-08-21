Preocupa a cajemenses tapas de alcantarillas hundidas en la calle Sufragio; Oomapasc trabaja en cambiarlas

Tras el caso reciente de un automóvil que se incendió en las calles California y Pesqueira, presuntamente por caer en una alcantarilla abierta, cajemenses que circulan cotidianamente por la vialidad Sufragio destacaron que hay tapaderas de alcantarillas que se encuentran hundidas.

Esto se debe a que son de cemento polimérico y no soportan el tránsito de las unidades vehiculares, así como de carga pesada, que a menudo pasan por este punto de la zona urbana de Cajeme, lo que podría poner en riesgo tanto a conductores como a peatones.

Esta situación se puede observar en el tramo que comprende de la calle No Reelección a la Zaragoza, por lo que se solicita la intervención del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

TRABAJA OOMAPASC EN DAR SOLUCIÓN

La paramunicipal informó que ya se trabaja de manera paulatina en resolver este problema, no solo en este punto de la ciudad, sino en otros. Este año llegaron al municipio 400 tapaderas de acero dúctil para sustituir algunos brocales en distintos puntos del municipio, ya que con este material se garantiza que estas no se hundan con el tránsito de las unidades vehiculares en las calles.

Al momento ya se han colocado algunas, como se observa en la calle 5 de Febrero, en su intersección con la Hidalgo, así como en la Jalisco, entre las calles Pérez Ríos y Gerardo Vidal.

El organismo también hace un llamado a la ciudadanía para que respete los señalamientos que se colocan en socavones y alcantarillas abiertas mientras se atienden los casos, pues puede haber accidentes de lo contrario.