Denuncian presunto cobro ilegal por parte del Oomapas de Cajeme

Cansados de la falta de atención a un reporte de aguas negras en la colonia Jardines del Valle, los vecinos de la zona señalan que personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) les ha ofrecido realizar el desazolve de la red sanitaria con un costo de entre 500 a mil 500 pesos.

Jessica Carrillo, vecina del sector, explicó que sobre la calle Azucenas entre Los Girasoles y avenida de las Flores, el problema de drenaje colapsado es recurrente, pero desde hace tres meses se volvió a colapsar, por lo cual se levantó un folio ante la paramunicipal. Debido a que este no era atendido, le comentaron que había trabajadores que por una cierta cantidad podían acudir a realizar el trabajo.

"No quisieron hacer nada, pero porque yo levanté el reporte, porque tengo una conversación donde me cobran 800 pesos y no quise pagar, y estamos batallando, (...) me pasaron un número de contacto, entonces le mandé mensaje y dijo que 800 pesos dependiendo de dónde sea el problema, y acuden cuando los mandan a ruta cerca y así se salen de su ruta, y como no quise pagar nunca van a venir", señaló.

Vecinos de la misma colonia señalaron que no es la primera vez que se presenta este tipo de caso, ya que anteriormente se han tenido casos donde acude el personal de la paramunicipal y les dice a los vecinos que se cooperen con entre 50 a 100 pesos por casa para darle prioridad al reporte.

Juan, vecino de la avenida de las Flores, compartió que aunque no le han pedido dinero directamente, ha sabido que los vecinos hacen cooperación para pagarle a los empleados de la paramunicipal a fin de que realicen el trabajo de desazolve.

"Aquí no nos ha tocado, pero sí hemos escuchado en la cuadra que es una versión constante, que siempre ha estado presente", señaló.

Sobre esta denuncia, el Oomapasc informó que se ha turnado el reporte al área de contraloría del organismo, recordando a la ciudadanía que, en caso de presentarse estas situaciones irregulares, reporten el caso al número 073 o directamente a contraloría de la paramunicipal y, en medida de lo posible, señalen el número de la unidad, domicilio y la fecha y hora en que ocurrió el hecho.