DAP, sin tocarse

En Cajeme se seguirá cobrando el Derecho de Alumbrado Público (DAP) a los habitantes, pues no hay instrucciones para que este se suspenda, defendió el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano.

Fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que invalidó algunas disposiciones de las Leyes de Ingresos y Presupuestos en municipios de Sonora y solicitó que se evitara el cobro a los ciudadanos por el DAP, además del cobro por permisos para eventos sociales.

Sin embargo, el munícipe dijo que esta medida no se aplicará en Cajeme. "No, no hay nada al respecto, hasta donde yo sé, Cajeme no tiene nada que ver, puede que sea en casos particulares de algunos municipios, pero aquí no hay nada al respecto", defendió.

Asimismo, recordó que durante años el Ayuntamiento de Cajeme ha mantenido el cobro del DAP, incluso cuando administraciones municipales anteriores no garantizaban realmente este servicio a la ciudadanía.

"Me llama la atención que durante años, el Ayuntamiento ha recibido el recurso del DAP cuando antes ni siquiera había alumbrado público, porque se hicieron fraudes en relación a este tema. Ahora, en este Gobierno, estamos cambiando la situación y entonces salen algunas voces con intereses por ahí", comentó.

Cabe señalar que el titular de Inspección y Vigilancia, Ramiro Favela Álvarez, dio a conocer que también se siguen haciendo los cobros por los permisos para eventos sociales, los cuales pueden tener un costo desde los 600 a los mil 100 pesos.

En algunos municipios de Sonora ya se analiza el cumplimiento de esta disposición, como lo es el caso de Navojoa.