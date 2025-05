Dan seguridad, interfones inteligentes en Montecarlo

Una gran sensación de seguridad es la que brindan a los vecinos de 12 privadas en el fraccionamiento Montecarlo la instalación al 100 por ciento de los llamados interfones inteligentes, que permiten la comunicación y apertura de los portones desde cualquier lugar mediante el uso del teléfono celular, mencionó Maricela Quintero Lugo.

La vocera de los vecinos que habitan las privadas en las que ya se han instalado esos dispositivos electrónicos hizo saber que desde la instalación de estos no se ha registrado ni un solo problema para el acceso de personal de las dependencias que acuden a tomar lectura de los medidores, como son el Oomapasc y la CFE, además de los camiones recolectores de basura, entre otros.

Por otra parte, comentó que hasta ahora no se ha requerido la entrada de unidades de emergencia, como son patrullas, Cruz Roja o Bomberos, pero dado que existe suficiente amplitud en los portones, no deberá haber ningún problema cuando haya la necesidad.

Las cerradas donde ya se instalaron estos dispositivos son las que cuentan con menos viviendas, esto es, de entre 12 y 22 casas; y ello es porque de esta manera es más fácil ponerse de acuerdo, agregó.

En las privadas más grandes les ha resultado más difícil ponerse de acuerdo para instalar los portones eléctricos, porque de acuerdo con el reglamento de la materia en el Ayuntamiento de Cajeme, no se aprueba la instalación si no se cuenta con la anuencia del 100 por ciento de los vecinos, y por lo general en estas áreas más grandes por lo general uno o dos no están de acuerdo, dijo.

Por último, expresó que los interfones inteligentes tienen un costo de alrededor de 9 mil 500 pesos, por lo que no resulta tan alto el gasto para ponerlos, y el resultado es realmente muy positivo por la sensación de seguridad que brindan.