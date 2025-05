Preparado Cócorit para recibir a los paseantes

Bailes y presentaciones culturales habrá en la comisaría del jueves al domingo como parte del programa Semana Santa en Cócorit 2025, el cual se puso en marcha hoy con un banderazo simbólico; con ello se espera la llegada de 80 mil visitantes, pues, además, el pueblo cuenta con restaurantes, el Museo de los Yaquis y otros atractivos para las familias.

La comisaria, Rosa Alicia Sortillón Moreno, destacó que cada año se recibe a personas que pertenecen a Cajeme y también a externas. Asimismo, dijo que el objetivo principal es resaltar los orígenes del municipio.

"Retornamos con esto a nuestros orígenes, que es muy importante para nosotros, Cócorit se siente honrado por recibir a todos los visitantes que vienen, la vez pasada fueron 50 mil visitantes y ahora esperamos llegar a los 80 mil. Estamos muy orgullosos, sean todos bienvenidos a esta, su casa", dijo.

PROGRAMA

El jueves santo iniciarán las actividades a partir de las 17:30 horas, entre las que se encuentran presentaciones de una orquesta infantil, el grupo de rock La Iguana y ballet folklórico, entre otras. Posteriormente, el sábado 19 de abril estará el grupo versátil Versa y el grupo musical Los Apson. Finalmente, el domingo serán las presentaciones de los grupos musicales Stella y La Triya, además de números de danza.

El alcalde Javier Lamarque Cano, enfatizó que el pueblo cuenta con grandes bondades. "Este es un programa cultural muy importante en nuestro municipio, hablar de Cócorit es hablar de la historia de México, de Sonora y de nuestro municipio. La Semana Santa que se vive aquí como parte de una expresión cultural de la etnia Yaqui se remonta a los orígenes que nos dieron, en el consenso histórico, una patria. Ya fuera de lo que es propiamente la tradición Yaqui, la festejamos en un ambiente más mestizo, ofreciendo las bondades del pueblo, uno maravilloso, con una gran historia, y varios eventos culturales, buenos espacios para convivencia, restaurantes y una genta muy buena", dijo.

Vianney del Río Guerra, directora del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, en representación de la Secretaría de Economía y Turismo en el Estado, mencionó la importancia de que se promuevan estos eventos para dar a conocer a México y al mundo lo que Sonora puede ofrecer.

"Algo que hemos defendido y expresado en cuanto foro hemos estado es que un pueblo no puede existir sin historia, una historia es el reflejo de nuestro patrimonio cultural, de nuestras tradiciones, cuando un pueblo no tiene historia está condenado a no tener futuro. Les aplaudo que no dejen estas festividades y esfuerzos, sigamos construyendo un Sonora que transmita lo que somos al resto del país y del mundo", expresó.

El titular del Instituto de Cultura Municipal, Enrique Espinoza Pinales, reiteró su invitación a la sociedad civil, para que visite el pueblo en las vacaciones.

"Son eventos que dan la oportunidad de sumar y converger en algo fundamental en la región, esto surge en el 2007 por iniciativa del comité de vecinos, posteriormente lo asume el Ayuntamiento de Cajeme, hoy lo asumimos como un compromiso al nivel de los compromisos fundamentales de los programas de desarrollo social comunitario. Este evento se realiza paralelamente con una tradición del pueblo yaqui, que se realiza desde hace cientos de años", mencionó.