Continua la disminución de los servicios de atención en periodos vacacionales

Con solo 14 atenciones en el operativo de Semana Santa, de los cuales solo dos fueron considerados de gravedad, la delegación de Cruz Roja en la localidad dio a conocer que se mantiene la tendencia a la baja en los servicios que se reportan durante estas fechas, gracias a la atención de la ciudadanía en acatar los llamados de recomendación de las autoridades, así como el buen trabajo realizado por estas.

José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de la institución, detalló que, con la participación de dos ambulancias, un camión con la quijada de la vida y equipo de rescate de alta montaña, y una motocicleta de ataque rápido participaron en el operativo coordinado, manteniendo entre 17 y 19 paramédicos por día, teniendo una disminución de los servicios brindados en el paseo rumbo a la presa.

"Entre esos 14 servicios, hubo dos que sí fueron un poquito más fuertes, uno que fue de dos muchachos que andaban en una cuatrimoto haciendo sus piruetas, que por más que se les dice las hacen, se accidentaron y los trasladamos, traían probables fracturas, además de otro, donde unos jóvenes que al parecer iban en una motocicleta de Hornos a la presa y en una curva algo pasó no sabemos qué pasó creo que un vehículo los sacó no sabemos total que cayeron, también los trasladamos lesionados y fue lo más grave; lo demás fueron pequeñas curaciones que se les hicieron a personas adultas mayores y detallitos de personas que llegaban ahí al puesto de socorro a checarse los signos vitales, pero no fue nada de gravedad; entonces, en base a eso, nosotros consideramos que el saldo fue blanco en base a ese operativo", declaró.

Pese a esta reducción en las atenciones en la zona de los paseos campestres, detalló que no se dejaron de prestar los servicios en la zona urbana y rural comprendidos en su jurisdicción, lamentando que en estas atenciones sí se presentaron defunciones.

"En los servicios que se dieron aquí en la ciudad, desafortunadamente sí tuvimos personas fallecidas, inicialmente teníamos dos personas baleadas de las cuales una la encontramos sin signos vitales y ayer (domingo) después de cerrar el informe llegando yo a mi domicilio, me mandan un aviso en donde hay otra persona lesionada que encontraron también sin signos vitales, hubo dos intentos de suicidio, de los dos intentos una persona así se suicidó y tuvimos el caso de siete personas que fallecieron por enfermedades propias comunes; en total tuvimos 11 personas fallecidas, lo que nos echa a perder todo en un 100 por ciento el saldo blanco", explicó.

Finalmente, recordó que, pese a lo anterior, el operativo vacacional sí presentó un saldo blanco, resultado que atribuye a que la gente está haciendo caso a las indicaciones de las autoridades.

"Al menos a nosotros no nos tocó atender ningún menor lesionado ya que desgraciadamente casi siempre son los menores los que salen lesionados, (...) pero también se disminuyó en los problemas de los jóvenes que iban a hacer sus maniobras en carros y terminaban volcados, que desde el año pasado ya seguridad pública ha puesto mucha atención y no lo ha permitido, inclusive anteriormente lo hacían los fines de semana a media noche, estaban tomando ingiriendo bebidas alcohólicas y haciendo piruetas ahí se llegaban a ver accidentes graves, ya no, seguridad pública no permite, inclusive ahora hay días en que a las 19:00 horas ya retiran a toda la gente, una muy buena medida por parte de seguridad pública para evitar un posible accidente", finalizó.