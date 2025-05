Comuneros de Buenavista inician mesas de trabajo para concretar obras pendientes

Luego de que vecinos y comuneros protestaran en las instalaciones de la Planta Hidroeléctrica de la presa Álvaro Obregón "Oviáchic", el pasado miércoles 23 de abril, este jueves sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales, donde se presentaron avances y se acordaron fechas para próximas mesas de trabajo.

Jesús Martínez Duarte, presidente del comisariado de bienes comunales, informó que aun cuando se tenía programada la toma de la planta hidroeléctrica, al recibir una solicitud de diálogo por parte de las autoridades, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se concedió la reunión a fin de cumplir con la petición que estaban exigiendo, que se avanzara en las obras pendientes de estas dependencias con la comunidad de Buenavista, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de Conagua este jueves.

"Estuvo la representación del Inpi en el estado, estuvo el director de Conagua de la cuenca de aquí de Sonora, además del superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras autoridades locales, como el caso de Oomapasc (Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme), pudiendo decir que nos fue bien, porque lo que buscábamos era que se establecieran mesas de trabajo, ya no de diálogo, en función del cumplimiento de los tres acuerdos que no se han cumplido o cumplido parcialmente, dando un seguimiento, no el iniciar gestiones", declaró.

Como parte de los acuerdos se estableció que una vez que se realicen los trabajos de evaluación de gastos, se comenzarán las obras, aclarando que algunas de las peticiones ya presentaban avances, como es el caso de la solicitud de la pavimentación del acceso principal a la comunidad, en la cual ya se está levantando el proceso topográfico.

Asimismo, detalló que, en el caso de la colocación de un transformador para alimentar directamente a la comunidad, se estableció que se requiere contemplando la obra civil de cerca de 35 millones de pesos, mientras que, en el caso del abastecimiento de agua, el organismo operador presentó avances en los trabajos de análisis para determinar las condiciones de la red de distribución.

En dicha mesa de trabajo, se establecieron los requerimientos para dichas obras, y una vez establecidos se tendrá un plazo de aproximadamente seis meses para la conclusión de las obras, excepto de la rehabilitación del camino de ingreso, mismo que podría llevar más tiempo.

Por lo anterior, y aclarando que la protesta anunciada no tenía la finalidad de generar conflictos, informó que una vez que se presenten los avances, mismos que desde 2023 se encontraban detenidos, descartan que se presenten otras manifestaciones civiles.

"Lo que buscábamos era la instalación de mesas de trabajo y se definieran plazos, (...) El compromiso es que se de continuidad a estas mesas de trabajo, la próxima se llevará a cabo el 23 de mayo, menos con Oomapasc, que con ellos tenemos un mayor acercamiento, programando la próxima reunión con ellos para el día martes", finalizó.