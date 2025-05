Descartan bloqueos en la Internacional

Tras hacerse viral en redes sociales un video en donde presuntamente un grupo de la etnia Yaqui bloquea la Carretera Internacional 15 solicitando dinero, autoridades del pueblo de Guásimas descartan que se trate de bloqueos carreteros.

Lino Cocomea Estrella, capitán de la iglesia de Guásimas, señaló en relación a las personas que aparecen en el vídeo, que presuntamente son de la comunidad de Pitahaya de Belén, y solo se colocaron un par de horas para solicitar apoyo que probablemente no recibieron por parte de las autoridades de la etnia.

"Los que estuvieron ahí, no, ni uno fue de aquí, nosotros no tenemos que hacer eso porque hay acuerdos y nos han dicho los gobernantes que no podemos hacer eso, si antes, lo hacíamos, pero ya no. No podemos bloquear la carretera, no nos arrimamos para allá. Los que lo hicieron son de allá del pueblo de Pitahaya", declaró el capitán.

Del mismo modo, explicó que este incidente se pudo haber presentado debido a que para las celebraciones de Semana Santa pueden recibir apoyo exclusivamente de los gobernadores de la etnia, y posiblemente en otras comunidades no se recibió dicho apoyo.

Finalmente, resaltó que, tras los acercamientos con el gobierno estatal y federal, se tomaron acuerdos que la tribu ha respetado, entre ellos el de no bloquear el paso vehicular sobre la carretera que cruza la comunidad indígena.

Camioneros expresaron temor de que nuevamente se instalen grupos de Yaquis en las áreas en que se pide dinero a cambio de transitar por el lugar.