Avanza revisión de contratos colectivos en Cajeme

Silvia Godoy, dirigente de la CTM en Cajeme, dijo que se lleva un buen avance en la revisión de contratos colectivos y están dentro del tiempo

Por: Francisco Minjares

Un avance aproximado del 30 por ciento en la revisión de contratos colectivos con aumentos salariales acordados de entre 6 al 14 por ciento lleva la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Cajeme, informó la secretaria general de esa organización, Silvia Godoy Bea.

La dirigente de la CTM en Cajeme explicó que la mayoría de los sindicatos revisan sus contratos colectivos entre abril y mayo, por lo que todavía se encuentran dentro del tiempo que se establece para esta actividad, en la que se han logrado diferentes aumentos salariales.

"Hay diferentes tiempos, hay unos que revisan en abril, la mayoría revisa en mayo y todo es retroactivo a enero; hay unos que ya revisaron, lo que es Oomapasc, el Ayuntamiento con el 6 por ciento, Yazaki con el 13.5 por ciento, los del Grupo Pepsico en abril y mayo revisan, en Yoreme apenas comienza la revisión porque es para mayo, y así va, donde el salario está más cerca del mínimo el aumento es mayor por el 12 por ciento", agregó.

EXISTE BUEN AMBIENTE LABORAL

Explicó que existe un buen ambiente laboral en Cajeme en el que se dan las revisiones de los contratos colectivos sin problemas ni resistencia por parte del sector patronal y los grupos de trabajo se sientan a preparar las revisiones.

"Se está trabajando y hasta el momento no ha habido problemas, no ha habido resistencia, se han estado sentando los diferentes grupos para preparar las revisiones, hasta ahorita no ha habido nadie que se niegue, nadie que se ponga renuente, hasta ahorita ha habido un buen avance", abundó.

A través de la revisión de los contratos colectivos por parte de los sindicatos adheridos a la CTM en Cajeme, los trabajadores buscan que se hagan actualizaciones salariales en las que se contemplen aspectos como la inflación, costos de la canasta básica, entre otros, para que puedan hacer frente a los gastos de familiares.