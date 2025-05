Aún hay esperanza en tema de nearshoring en Sonora

La esperanza de que el Estado de Sonora y particularmente el municipio de Cajeme se beneficien con el nearshoring sigue latente a pesar del nuevo entorno global, pero los empresarios foráneos solo se animarán a invertir sus capitales en la medida que vean hacerlo a los de la localidad, advirtió Francisco Obregón Elizondo.

El exfuncionario de Desarrollo Económico y promotor de inversiones consideró que en el mediano a largo plazo las cosas van a estar bien para México, y para ello se requiere entender el contexto y las reglas del juego.

PANORAMA

Estados Unidos –dijo—sabe que el único vecino cercano que tiene es nuestro país, y lo que hipotéticamente quiere hacer el presidente Donald Trump, de tener todas las plantas de manufactura es realmente imposible, porque entre otras cosas, su mano de obra no es suficiente, no tiene la capacitación ni la edad para hacer frente a las necesidades de esas industrias que estarían instalándose allá.

"Las nuevas inversiones podrían estar llegando en la medida que los empresarios locales se pongan las pilas, construyan los parques industriales que anunciaron y promocionen nuestro destino para industria, tanto desde el lado público-privado como son las agencias de promoción económica que existen, y los empresarios también deben hacer lo propio, así como lo hace Chihuahua, Baja California, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro y ellos siguen creciendo", afirmó.

En Sonora y Cajeme, comentó, los beneficios y el crecimiento se verán en la medida que los empresarios locales inviertan recursos. "Los foráneos no van a venir a invertir a un lugar donde no invierten los locales; eso es muy claro. Dicen: si no invierten los locales, ¿por qué voy a invertir yo?"

Señaló que los sectores en los que se es competitivo en la localidad, son el metalmecánico, aeroespacial, manufactura avanzada, electrónico, manufactura de ensambles y subensambles. "Ciudad Obregón tiene ya 40 años de historia en industria maquiladora y es hora que ningún local lo promueve como tal", agregó.