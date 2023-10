Ante avistamiento de boas en presa de Cajeme, PC pide no molestarlas

No molestar a los animales que habitan en paseos es el llamado que hace Protección Civil a los ciudadanos, pues recordó que estas especies se encuentran en su hábitat natural.

Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil, recordó que generalmente es el ser humano el que invade las zonas en las que se encuentran estas especies.

En el caso particular de las boas que han sido vistas rumbo a la Presa, dijo que son completamente inofensivas, pero advirtió que no se les debe molestar.

"Esas boas se encuentran en su hábitat natural, por lo que las personas no tienen porque molestarlas. A mí me ha tocado verlas en numerosas ocasiones durante los recorridos y no suponen ningún riesgo, ya que no son siquiera venenosas, de manera que no van a atacar a nadie, a menos que las molesten, por lo que el llamado es a respetar", dijo.

El funcionario municipal advirtió que incluso puede haber un mayor riesgo por la fauna que en ocasiones se puede encontrar en algunas zonas de la ciudad, como serpientes cascabel, tarántulas y arañas violinistas.

En ese sentido, pidió a los cajemenses estar alertas para revenir cualquier posible incidente que pudiera ocurrir.

MONTES SANOS

Mendoza Calderón dijo además que el gran tamaño de las boas que recientemente fueron vistas por los cajemenses, demuestra que éstas han vivido en la zona desde años, lo que a su vez representa que los montes se encuentran sanos.

"Por el tamaño que tienen significa que llevan mucho tiempo viviendo en la zona, lo cual indica a su vez que el monte se encuentra sano. Esto es un muy buen signo", comentó.

El coordinador de Protección Civil recordó que se hacen recorridos de forma permanente en la zona urbana y rural, así como en los paseos, para prevenir afectaciones a los cajemenses.