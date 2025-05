Vecinos de Cortinas solicitan intervención por socavón

Reportando afectaciones en la movilidad tanto de automovilistas como de peatones que transitan por la calle Vicente Suárez, en el tramo comprendido por las calles Zacatecas y Chihuahua, residentes de la colonia Cortinas advierten la presencia de un socavón, del que aseguran existe el riesgo de que afecte las viviendas aledañas, por lo cual solicitan la intervención de las autoridades correspondientes.

De acuerdo a los vecinos de la colonia, esta falla se comenzó a formar aproximadamente desde el mes de octubre y desde entonces ha incrementado su tamaño. Han optado por colocar una llanta a fin de alertar su presencia a quienes transiten por el lugar y así evitar algún accidente. A pesar de que ha acudido personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), les han informado que no le corresponde a la paramunicipal la atención de dicho problema.

"Viene el personal del Oomapasc, y coloca unas varillas con cinta amarilla de precaución, pero nos han indicado que no es de su competencia la falla, por lo que solicitamos a la dependencia correspondiente que atienda esta problemática, ya que además del riesgo, nos genera miedo de que se vuelva más grande y afecte a las viviendas", compartió María José, residente de la zona.

Por su parte, el ciudadano Germán Ruiz, abundó explicando que se puede ver agua corriendo por debajo del hoyo, misma que asegura pudiera tratarse de agua potable ya que esta no emite ningún mal olor.

"Ya van como seis meses que tenemos este problema, no se desborda el agua, no hay taponamientos, incluso parece que es agua limpia la que corre, ya que no da peste, pero tenemos el temor de que como corre agua, el subsuelo se humedezca y se haga más grande el socavón", señaló.

Por lo anterior y explicando que hasta la fecha no se ha registrado algún incidente de gravedad, si existe el riesgo latente de que ocurra algún percance derivado de la presencia del socavón, por lo que lanzaron el llamado a las autoridades a fin de que se atienda dicha problemática.