Agricultores piden a Dios por la lluvia en Catedral de Ciudad Obregón

Productores agrícolas de Cajeme y sus alrededores se reunieron esta tarde en Catedral de Ciudad Obregón para participar en una misa solemne presidida por el Obispo Felipe Pozos Lorenzini a fin de implorar a Dios la lluvia necesaria para los campos.

En la celebración, el obispo pidió a los asistentes recordar que Dios es un Dios de milagros y que aun ante todos los pronósticos que no auguran muchas precipitaciones en lo que resta del año, puede suceder un cambio si se sigue pidiendo con fe.

Recalcó la importancia del agua para el sistema de presas y para que en el próximo ciclo agrícola no se vea limitada la superficie de siembra a falta del vital líquido, ya que esto trae consecuencias graves a distintos sectores pues deja a muchas personas sin empleo.

Pozos Lorenzini dijo que durante todo el año y particularmente desde el verano cuando se comenzaron a sentir los efectos de la sequía, en todas las parroquias de la Diócesis se hace una oración por la lluvia en cada misa.

"NO PIERDAN LA FE" LES PIDE

Dijo que el hecho de no tener la respuesta esperada no significa que Dios no escuche o que la oración no ha servido de nada, y que en los momentos de prueba es el mismo Dios el que sale al encuentro de los afectados y les dice "ánimo, no pierdan la fe".

"En estos momentos complicados no perdamos la esperanza, la voz del maligno nos puede decir que no tiene sentido seguir rezando, pero el espíritu de Dios nos recuerda que está con nosotros y que él puede renovar todas las cosas", resaltó el jerarca católico.

El obispo instó a los agricultores y a la comunidad en general a que, durante este tiempo, cada quien ponga lo que está de su parte y en sus posibilidades para que la menor cantidad de personas se vean afectadas por la falta de lluvia que se viene padeciendo desde hace meses.

"Hemos venido aquí (a misa) porque creemos. Hermanos, el Señor no nos dejará, es cierto que la fe no nos va a solucionar los problemas, pero nos va a ayudar a vivir los problemas. Estamos en manos de Dios y creemos que el señor ha escuchado nuestra oración".

Previo a la celebración, algunos productores agrícolas externaron su preocupación por la posible reducción de superficie de siembra debido al nivel que mantienen la presa Álvaro Obregón.





ESTA ES LA ORACIÓN POR LA LLUVIA QUE SE HACE EN TODAS LAS MISAS

"Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, concédenos la lluvia en su debida abundancia, para que, suficientemente ayudados con los dones temporales, busquemos con más confianza los dones eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén".