VIDEO l Una pareja recorre las calles con sus hijos dependientes de oxígeno y la escena conmueve al país

Un video que comenzó a circular en las redes sociales muestra a una pareja caminando en un parque urbano en la Ciudad de México con sus dos bebés gemelos, ambos conectados a tanques de oxígeno medicinal. En las imágenes se observa al padre cargando los dos cilindros de oxígeno mientras sostiene a uno de los menores, y la madre lleva al otro pequeño en un portabebés tipo canguro.

La grabación original fue filmada por la usuaria Yessenia Barraza, quien confirmó que la escena fue captada en la capital mexicana y no acompañada de lujos ni circunstancias especiales, sino como una representación cotidiana del esfuerzo que esta familia realiza para cuidar a sus hijos.

SOLIDARIDAD Y AYUDA PARA LA FAMILIA

Tras la viralización del clip, miles de personas han reaccionado con mensajes de apoyo en redes sociales, reconociendo el compromiso y la lucha diaria de los padres frente a una situación que implica una carga física, emocional y económica significativa. Usuarios destacaron la dedicación de la pareja, que camina sin quejas aparentes pese a las dificultades.

La historia tomó un giro cuando un ciudadano identificado como Heriberto Vargas decidió sumarse a la causa y buscar a esta familia con el propósito de regalarles un automóvil. El beneficio sería fundamental para facilitar el traslado de los menores y de los tanques de oxígeno, al tiempo que garantizaría mayor seguridad y dignidad en sus desplazamientos diarios. Vargas explicó que su gesto nace de la empatía, recordando que como padre entiende los retos de cuidar a los hijos en circunstancias complicadas.

Se viraliza vídeo de pareja de padres que fue vista caminando por calles de la CDMX trasladando a sus bebés junto con tanques de oxígeno .



Personas solidarias desean localizarlos para hacerles un enorme gesto de apoyo: obsequiarles un automóvil ? y así facilitar sus... pic.twitter.com/vms2SUJNIY — Changoonga.com (@michangoonga) January 21, 2026

LA ESCENA QUE DESPERTÓ EMPATÍA

Los comentarios alrededor de esta historia reflejan una mezcla de emociones: por un lado, admiración por la fuerza de los padres en su día a día; por otro, preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los menores y la falta de condiciones óptimas para su traslado por la ciudad. La difusión del video ha servido para sensibilizar a muchos sobre las realidades de las familias con necesidades médicas continuas, así como la importancia de apoyo comunitario en situaciones de emergencia