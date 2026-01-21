  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Avena sabor Chocolate de Dubai, el snack saludable que te ayudará a cumplir tus propósitos del 2026

Una opción práctica y nutritiva que combina ingredientes energéticos con un toque innovador, ideal para quienes buscan mejorar su alimentación

Ene. 21, 2026
La avena estilo chocolate de Dubái, puede hacerse tanto en freidora de aire como en horno convencional
La avena estilo chocolate de Dubái, puede hacerse tanto en freidora de aire como en horno convencional

Las recetas con avena siguen reinventándose y una de las que más ha llamado la atención recientemente es la llamada avena sabor Chocolate de Dubái, una preparación que se volvió viral por su textura tipo postre, su intenso sabor a cacao y el contraste con pistache y coco. La receta, que forma parte de una serie de videos sobre distintas formas de preparar avena, fue calificada como la más rica por su creador.

La popularidad de esta avena se debe, en gran parte, a que no requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales. Aunque se recomienda usar licuadora, también puede prepararse a mano sin afectar el resultado final.

PARA COMENZAR, SE COLOCAN EN UN VASO DE LICUADORA LOS SIGUIENTES INGREDIENTES:

Una taza de avena natural, una cucharada de esencia de vainilla, una cucharada de polvo para hornear, tres cucharadas de cacao en polvo, una cucharada grande de stevia o endulzante al gusto y media taza de leche.

Todo se licúa hasta obtener una mezcla espesa, densa y cremosa, pero todavía líquida. La consistencia es clave para lograr una textura suave tras la cocción.

Una vez lista la base, se prepara el relleno. En un recipiente pequeño se mezcla una cucharada de crema de pistache con una cucharada de crema de coco hasta integrar por completo. De manera opcional, se puede triturar una galleta baja en azúcar y añadirla a la mezcla para darle un ligero toque crujiente.

ARMADO Y COCCIÓN PASO A PASO

Se engrasa ligeramente un ramequín o molde pequeño y se vierte la mezcla de avena hasta llenar aproximadamente la mitad. En el centro se coloca la mezcla de pistache y coco, procurando que quede bien distribuida.

Después, se cubre con el resto de la avena hasta tapar por completo el relleno.

El molde se lleva a la freidora de aire a 180 grados durante 10 minutos. Para quienes no cuenten con este electrodoméstico, la receta también puede prepararse en horno convencional, ajustando el tiempo según la potencia.

El resultado es una avena horneada con interior cremoso, sabor intenso a chocolate y un contraste suave gracias al pistache. Esta preparación se ha convertido en una alternativa saludable para quienes buscan algo dulce sin recurrir a productos ultraprocesados, ideal como desayuno especial o snack nutritivo.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Efectos de la falta de relaciones sexuales prolongadas según un estudio internacional
Viral

Efectos de la falta de relaciones sexuales prolongadas según un estudio internacional

Enero 21, 2026

La investigación fue realizada por el Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (MPIEA) en Frankfurt y publicada en la revista PNAS

Santoral de hoy, 21 de enero: Santa Inés, patrona de las jóvenes, las novias y la pureza
Viral

Santoral de hoy, 21 de enero: Santa Inés, patrona de las jóvenes, las novias y la pureza

Enero 21, 2026

Su historia, marcada por el martirio a muy temprana edad, sigue inspirando a jóvenes, novias y creyentes en todo el mundo

21 de enero Día Internacional del Abrazo: ¿sabes cuántos necesitas al día para cambiar tu estado de ánimo según la psicología?
Viral

21 de enero Día Internacional del Abrazo: ¿sabes cuántos necesitas al día para cambiar tu estado de ánimo según la psicología?

Enero 21, 2026

El afecto físico influye positivamente en la salud mental, reduce tensión y refuerza la conexión humana en la vida cotidiana