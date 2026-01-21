21 de enero Día Internacional del Abrazo: ¿sabes cuántos necesitas al día para cambiar tu estado de ánimo según la psicología?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cada 21 de enero se conmemora el Día Internacional del Abrazo, una fecha que invita a reflexionar sobre el valor del contacto físico como una forma sencilla y poderosa de fortalecer vínculos, expresar afecto y mejorar el estado de ánimo. Más allá del gesto simbólico, especialistas señalan que los abrazos tienen efectos reales en la salud mental y emocional.

Abrazar no es solo una muestra de cariño. Diversos estudios en psicología y neurociencia han demostrado que el contacto físico afectivo estimula la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del apego, la cual genera sensaciones de calma, seguridad y confianza. Al mismo tiempo, ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés.

¿ CUÁNTOS ABRAZOS SON RECOMENDABLES ?

La terapeuta familiar Virginia Satir popularizó una idea que, aunque no es una regla científica estricta, ha sido respaldada por investigaciones sobre el impacto del contacto físico en el bienestar personal. De acuerdo con este enfoque, cuatro abrazos diarios ayudan a mantener una estabilidad básica, ocho contribuyen a mejorar el ánimo y reducir la tensión, mientras que doce favorecen un crecimiento emocional más profundo.

Incorporar más abrazos en la rutina cotidiana puede ser una estrategia simple para mejorar la calidad de vida. Este gesto puede fortalecer relaciones personales, disminuir la ansiedad y fomentar un ambiente de apoyo emocional, tanto en la familia como entre amigos o parejas.