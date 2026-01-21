  • 24° C
Conoce cómo eliminar la joroba de búfalo y evitar que vuelva a aparecer

Aprende trucos prácticos y ejercicios sencillos para quitar la tensión de la espalda alta, mejorar tu postura y mantener la zona libre de molestias

Ene. 21, 2026
Realizar pequeños estiramientos en el día ayuda a que la tensión no se acumule

La llamada joroba de búfalo es una acumulación de grasa y tensión en la parte superior de la espalda, justo entre los hombros y la base del cuello. Más allá de un problema estético, puede provocar dolor, rigidez y molestias crónicas si no se corrige a tiempo.

¿Por qué aparece la joroba de búfalo?

Especialistas en salud y fisioterapia indican que esta condición suele asociarse con malas posturas, sedentarismo prolongado, sobrepeso y el uso constante de dispositivos electrónicos. "Cuando la cabeza se adelanta y los hombros se encorvan, los músculos de la espalda se tensan y la grasa tiende a acumularse en la zona superior", explica la fisioterapeuta Mariana López.

ESTRATEGIAS PARA REDUCIRLA

  • Ejercicios específicos: Movimientos que fortalezcan la espalda alta y los hombros, como remo con bandas elásticas, aperturas con mancuernas y estiramientos de trapecio, ayudan a liberar tensión y mejorar la postura.
  • Mejorar la postura diaria: Mantener la espalda recta al estar sentado y evitar encorvarse frente a la computadora o el celular..
  • Control de peso y alimentación saludable: Mantener un peso adecuado disminuye la acumulación de grasa en la zona cervical y dorsal superior.
  • Masajes terapéuticos y fisioterapia: Las sesiones con profesionales ayudan a relajar músculos tensos y favorecen la alineación de la columna.

Si la joroba de búfalo va acompañada de dolor intenso, inflamación o dificultad para mover el cuello, los médicos recomiendan una evaluación profesional. En algunos casos, la acumulación de grasa puede estar relacionada con problemas hormonales o el uso prolongado de corticoides, por lo que un diagnóstico adecuado es clave.

 

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
