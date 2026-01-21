Conoce cómo eliminar la joroba de búfalo y evitar que vuelva a aparecer

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
La llamada joroba de búfalo es una acumulación de grasa y tensión en la parte superior de la espalda, justo entre los hombros y la base del cuello. Más allá de un problema estético, puede provocar dolor, rigidez y molestias crónicas si no se corrige a tiempo.
¿Por qué aparece la joroba de búfalo?
Especialistas en salud y fisioterapia indican que esta condición suele asociarse con malas posturas, sedentarismo prolongado, sobrepeso y el uso constante de dispositivos electrónicos. "Cuando la cabeza se adelanta y los hombros se encorvan, los músculos de la espalda se tensan y la grasa tiende a acumularse en la zona superior", explica la fisioterapeuta Mariana López.
ESTRATEGIAS PARA REDUCIRLA
- Ejercicios específicos: Movimientos que fortalezcan la espalda alta y los hombros, como remo con bandas elásticas, aperturas con mancuernas y estiramientos de trapecio, ayudan a liberar tensión y mejorar la postura.
- Mejorar la postura diaria: Mantener la espalda recta al estar sentado y evitar encorvarse frente a la computadora o el celular..
- Control de peso y alimentación saludable: Mantener un peso adecuado disminuye la acumulación de grasa en la zona cervical y dorsal superior.
- Masajes terapéuticos y fisioterapia: Las sesiones con profesionales ayudan a relajar músculos tensos y favorecen la alineación de la columna.
Si la joroba de búfalo va acompañada de dolor intenso, inflamación o dificultad para mover el cuello, los médicos recomiendan una evaluación profesional. En algunos casos, la acumulación de grasa puede estar relacionada con problemas hormonales o el uso prolongado de corticoides, por lo que un diagnóstico adecuado es clave.