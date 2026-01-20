Festival de San Valentín gamer llega a CDMX con videojuegos, bebidas artesanales y música

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Si buscas un plan distinto para este 14 de febrero, el Festival de San Valentín gamer en la Ciudad de México ofrece una propuesta única que combina videojuegos, bebidas artesanales, música en vivo y cultura alternativa. Este evento, pensado para parejas, amigos y público familiar, busca alejarse de la típica cena romántica y ofrecer una experiencia divertida y original.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS

El festival contará con una zona gamer equipada con consolas, áreas de juego libre y torneos para todo tipo de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes solo quieren divertirse un rato frente a la pantalla.

Además, habrá bebidas artesanales que incluyen curados de pulque, cerveza artesanal, mezcal e hidromiel, resaltando los sabores de lo hecho en México. La convivencia cosplay también será parte central del evento, permitiendo a los asistentes lucir sus disfraces y compartir con otros fanáticos del género.

La música en vivo acompañará todo el recorrido, mientras que la zona gastronómica y el bazar ofrecerán platillos, artículos y regalos temáticos para completar la experiencia.

FECHAS, UBICACIÓN Y COSTOS

El Festival de San Valentín se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero de 12:00 a 21:00 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco, ubicado en la calle Lerdo 311, Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc.

La entrada tiene un costo accesible de $30, haciendo del evento una opción económica y divertida para celebrar el amor y la amistad.

CÓMO LLEGAR AL EVENTO

El recinto es de fácil acceso: las estaciones Tlatelolco del Metro y del Metrobús se encuentran a cinco minutos del lugar. Para quienes acudan en auto, el centro de convenciones cuenta con estacionamiento disponible.

UN PLAN PARA TODA LA FAMILIA

El festival está diseñado para personas de todas las edades, por lo que tanto niños como adultos podrán disfrutar de videojuegos, bebidas, comida y música en un ambiente seguro y divertido. Esta combinación de entretenimiento y cultura gamer lo convierte en una alternativa perfecta para celebrar San Valentín, ya sea en pareja, con amigos o en familia.