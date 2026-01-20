Investigan la muerte de Cris Hernán Pérez en Torreón por presunto abuso policial

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cris Hernán Pérez Rentería, un joven de 24 años, falleció la madrugada de este martes en el Hospital General de Torreón, Coahuila, días después de haber salido a celebrar su cumpleaños en un club nocturno de la ciudad. Su muerte ha generado conmoción y abrió una investigación formal ante versiones encontradas sobre cómo sufrió las lesiones que derivaron en su deceso.

De acuerdo con información publicada por medios locales, la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación, mientras familiares y amigos del joven utilizan redes sociales para exigir justicia, transparencia y el esclarecimiento total de los hechos.

LA DETENCIÓN TRAS UN CONFLICTO EN EL BAR

Según el testimonio de una amiga identificada como Yuriria, los hechos comenzaron el sábado pasado, cuando Cris Hernán acudió con amigos a un bar ubicado en Paseo Morelos. Al momento de pagar la cuenta, el grupo no reunió el monto completo y el joven dejó su teléfono celular como garantía.

De acuerdo con esta versión, el capitán de meseros rechazó la garantía y solicitó la presencia de una patrulla. Cris Hernán fue detenido y trasladado al Centro de Detención Temporal, ubicado en la calzada Colón.

EL PUNTO CRÍTICO: LESIONES Y VERSIÓN OFICIAL

El lunes, la madre y la tía del joven acudieron a visitarlo en los separos. En una fotografía tomada durante esa visita, Cris Hernán aparece de pie y sonriente, sin signos visibles de golpes, según relatan sus familiares.

Horas después, cuando regresaron para cubrir la multa correspondiente, les informaron que el joven había sido trasladado de emergencia al Hospital General de Torreón debido a una lesión en la cabeza.

La versión preliminar que recibieron señalaba que el joven se había golpeado contra las rejas de su celda. Sin embargo, esta explicación fue rechazada de inmediato por la familia y amigos, quienes aseguran que caminaba por su propio pie al momento de la detención y no presentaba lesiones.

FALLECIMIENTO Y EXIGENCIA DE JUSTICIA

Cris Hernán no logró recuperarse. A las 02:48 horas del martes 20 de enero, su hermana confirmó su fallecimiento a través de un mensaje en redes sociales. Además del dolor, la familia exige que se determine qué ocurrió exactamente y que el caso no quede en la impunidad.

Amigos que estuvieron con él en el bar coinciden en que no presentaba heridas visibles antes de ser detenido, lo que incrementó las dudas sobre la versión oficial.

REACCIÓN DEL CONGRESO DE COAHUILA

El caso generó un posicionamiento formal desde el Poder Legislativo estatal. El diputado Antonio Atto Líni Murra, coordinador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Congreso de Coahuila, expresó su rechazo ante el posible abuso de autoridad cometido por elementos policiales y funcionarios municipales.

El legislador exigió una investigación inmediata, exhaustiva, independiente y transparente, y advirtió que el caso no debe ser minimizado ni olvidado, lo que añadió presión institucional para que se esclarezcan los hechos.

DOS VERSIONES BAJO INVESTIGACIÓN

Hasta ahora, la Fiscalía no ha emitido una versión definitiva. La investigación contempla al menos dos líneas principales: una señala que el joven pudo haber sido agredido dentro del bar durante el conflicto por la cuenta; la otra apunta a que las lesiones ocurrieron durante o después de la intervención policial, posiblemente por un uso excesivo de la fuerza.

LO QUE SIGUE EN LA INVESTIGACIÓN

La Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. Este examen será clave para determinar la causa formal de la muerte y la naturaleza de las lesiones.

La carpeta de investigación continúa abierta y las autoridades han señalado que el caso se encuentra bajo una revisión rigurosa. Mientras tanto, el llamado de la familia y de instancias legislativas a no normalizar el abuso policial sigue resonando en la comunidad de Torreón.