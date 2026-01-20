  • 24° C
Nacional / México

Nuevo centro oncológico del IMSS-Bienestar abrirá en febrero con servicios gratuitos de reconstrucción mamaria

Proyecto especializado atenderá cáncer femenino, incluirá cirugías reparadoras sin costo, disponible a partir de inicio de 2026

Ene. 20, 2026
El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó avances del Hospital Oncológico para la Mujer en la conferencia matutina del Gobierno de México
El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó avances del Hospital Oncológico para la Mujer en la conferencia matutina del Gobierno de México

Este martes, en la conferencia matutina del Gobierno de México, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, presentó los avances del Hospital Oncológico para la Mujer, proyecto especializado en atención oncológica integral ubicado en la Ciudad de México.

El funcionario explicó que el nuevo centro sanitario opera bajo un modelo de acto único, que busca eliminar la fragmentación del proceso de atención y permitir que las mujeres resuelvan en un mismo espacio todos los pasos del tratamiento, desde la detección y el diagnóstico, hasta el tratamiento, seguimiento y rehabilitación. "El objetivo es garantizar la continuidad del tratamiento, reducir traslados y evitar la fragmentación", dijo Svarch.

La conclusión de la obra está programada para el 14 de febrero de 2026, y la construcción tuvo una inversión de 221.7 millones de pesos priorizando equipamiento con alto impacto clínico.

ATENCIÓN INTEGRAL Y TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El hospital contará con tres mastógrafos digitales, que permitirán realizar más de 6 mil tamizajes anuales, con capacidad para biopsias que agilizan el paso de la sospecha al diagnóstico. Además, incluirá una unidad de patología robótica, que reducirá los tiempos de confirmación diagnóstica en más del 50%, ofreciendo resultados completos en menos de una semana.

De acuerdo con reportes oficiales, esta infraestructura forma parte de una estrategia más amplia del IMSS-Bienestar para modernizar y ampliar la capacidad hospitalaria, incorporando equipos de alta tecnología en unidades especializadas a nivel nacional.

MODELO ENFOCADO EN LA PACIENTE

El enfoque integral de este hospital responde a una política de salud más amplia que busca garantizar atención especializada sin discontinuidad para mujeres con cáncer, alineada con otros esfuerzos del gobierno federal para fortalecer los servicios de diagnóstico y tratamiento. Recientemente se anunció un modelo nacional para la atención de cáncer de mama, con inversión multimillonaria y planes para crear centros especializados en todo el país.

Además de la unidad oncológica, el IMSS continúa con estrategias preventivas en todo el sistema de salud, como jornadas de detección oportuna y capacitación para el personal clínico enfocado en identificar signos tempranos de cáncer, reforzando la atención primaria 

Fernanda Rodríguez
