Ante aumento de casos de sarampión, UNAM recomienda vacunarse

El sarampión continúa en aumento durante esta temporada invernal, y las autoridades de salud advierten sobre la importancia de la vacunación para prevenirlo.

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, hizo un llamado urgente a la población para que se vacune contra esta enfermedad altamente contagiosa, especialmente en un momento en que los casos van en incremento.

El sarampión es más contagioso que enfermedades como el Covid-19 y puede ser fácilmente identificado gracias a sus característicos síntomas, como un salpullido con manchas rojas que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

Además, suele acompañarse de fiebre, tos, dolor de garganta y ojos inflamados. La aparición de pequeñas manchas blancas dentro de la boca es otro de los signos distintivos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VACUNARSE?

No esperar a los síntomas es clave. La vacuna es la solución más efectiva y segura para prevenir esta enfermedad, cuya circulación se está intensificando. En el Megacentro de Vacunación de la UNAM, solo en noviembre de 2025, se aplicaron más de 30 mil dosis contra el sarampión, lo que demuestra la importancia de la inmunización.

Según la Secretaría de Salud, hasta el 14 de enero de 2026 se han confirmado más de 6 mil 800 casos de sarampión en México, con un incremento notable entre el 13 y 14 de enero de 2026. Esta cifra resalta la urgencia de vacunar a quienes aún no lo han hecho.

MÁS ALLÁ DEL SARAMPIÓN

Olaiz Fernández reiteró la importancia de la prevención de otras enfermedades respiratorias como la influenza y el Covid-19, que siguen en auge durante la temporada invernal. Aconsejó no automedicarse y buscar atención médica ante cualquier síntoma respiratorio.

La vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades graves y complicaciones.