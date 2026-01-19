  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 19 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Ante aumento de casos de sarampión, UNAM recomienda vacunarse

Se trata de una enfermedad altamente contagiosa especialmente en temporadas como el invierno

Ene. 19, 2026
Hasta el 14 de enero se habían registrado más de 6 mil 800 casos en México.
Hasta el 14 de enero se habían registrado más de 6 mil 800 casos en México.

El sarampión continúa en aumento durante esta temporada invernal, y las autoridades de salud advierten sobre la importancia de la vacunación para prevenirlo.

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, hizo un llamado urgente a la población para que se vacune contra esta enfermedad altamente contagiosa, especialmente en un momento en que los casos van en incremento.

El sarampión es más contagioso que enfermedades como el Covid-19 y puede ser fácilmente identificado gracias a sus característicos síntomas, como un salpullido con manchas rojas que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

Además, suele acompañarse de fiebre, tos, dolor de garganta y ojos inflamados. La aparición de pequeñas manchas blancas dentro de la boca es otro de los signos distintivos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VACUNARSE?

No esperar a los síntomas es clave. La vacuna es la solución más efectiva y segura para prevenir esta enfermedad, cuya circulación se está intensificando. En el Megacentro de Vacunación de la UNAM, solo en noviembre de 2025, se aplicaron más de 30 mil dosis contra el sarampión, lo que demuestra la importancia de la inmunización.

Según la Secretaría de Salud, hasta el 14 de enero de 2026 se han confirmado más de 6 mil 800 casos de sarampión en México, con un incremento notable entre el 13 y 14 de enero de 2026. Esta cifra resalta la urgencia de vacunar a quienes aún no lo han hecho.

imagen-cuerpo

MÁS ALLÁ DEL SARAMPIÓN

Olaiz Fernández reiteró la importancia de la prevención de otras enfermedades respiratorias como la influenza y el Covid-19, que siguen en auge durante la temporada invernal. Aconsejó no automedicarse y buscar atención médica ante cualquier síntoma respiratorio.

La vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades graves y complicaciones.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
México logra récord histórico de recaudación fiscal con 487 mil millones de pesos
Nacional / México

México logra récord histórico de recaudación fiscal con 487 mil millones de pesos

Enero 19, 2026

"Quien no paga impuestos está generando corrupción" señaló Sheinbaum, explicando que los esfuerzos se concentran en combatir a quienes usan factureras

Obispo de Texcoco "detiene" a 70 policías en la Catedral y les pide ser instrumentos de paz
Nacional / México

Obispo de Texcoco "detiene" a 70 policías en la Catedral y les pide ser instrumentos de paz

Enero 19, 2026

Ante la realidad de violencia que se vive a nivel nacional insistió en la urgencia de implorar y trabajar por una paz "desarmada y desarmante"

Samuel García presume respaldo de 67% en Nuevo León para buscar la presidencia en 2030
Nacional / México

Samuel García presume respaldo de 67% en Nuevo León para buscar la presidencia en 2030

Enero 19, 2026

El gobernador de Nuevo León ya había mostrado sus intenciones en las elecciones de 2024; ahora usa el foco del Mundial 2026 para promover avances