México logra récord histórico de recaudación fiscal con 487 mil millones de pesos

México alcanzó un récord histórico en recaudación fiscal durante 2025, al registrar 6.045 billones de pesos, lo que representa un incremento de 4.8 por ciento en términos reales respecto al año anterior. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este logro se logró sin aumentar impuestos, gracias a la mejora en la fiscalización y el combate a la evasión.

"Quien no paga impuestos está generando corrupción", señaló Sheinbaum, explicando que los esfuerzos del SAT se concentran en combatir a quienes usan factureras y empresas ficticias, así como mejorar la fiscalización en aduanas.

RECURSOS DESTINADOS A BIENESTAR Y DESARROLLO

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que el ingreso adicional permitirá fortalecer programas sociales, obras públicas, educación y salud. Desde 2019, la recaudación ha mostrado un crecimiento sostenido, consolidando una mayor capacidad de inversión pública en el país.

"Estos resultados son buenas noticias para México, porque permiten que los recursos lleguen a donde más se necesitan", subrayó la Presidenta durante su conferencia matutina.

PROYECCIONES PARA 2026 Y MEDIDAS DE TRANSPARENCIA

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, detalló que para 2026 se proyecta una recaudación de 6.448 billones de pesos, un aumento del 4.6 por ciento en términos reales. Además, se implementarán mejores prácticas de transparencia en auditorías, incluyendo:

Auditorías limitadas a una por contribuyente en caso de incumplimiento.

Revisión de solo una muestra de partidas y no de toda la información.

Igualdad de criterios en todas las oficinas del SAT del país.

del país. Plazos de devolución promedio de 5 días hábiles para personas físicas y 30 días para empresas, frente al límite legal de 40 días.

FISCALIZACIÓN FOCALIZADA EN RIESGOS

Se auditará principalmente a contribuyentes que: celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen deducciones, obtengan ingresos no declarados, incumplan regulaciones de importación, realicen operaciones desde paraísos fiscales, o soliciten devoluciones improcedentes.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, destacó que la recaudación en aduanas en 2025 representó el 27.1 por ciento de los ingresos tributarios netos, un aumento de 16 por ciento respecto a 2024, equivalente a 246 mil millones de pesos adicionales.

HACIA UN SISTEMA FISCAL MÁS EFICIENTE

Con estas medidas, México refuerza su estrategia de recaudación sin aumentar la carga tributaria, garantizando que los recursos se destinen de manera efectiva a la población y fomentando la transparencia en el manejo de los ingresos públicos.