Samuel García presume respaldo de 67% en Nuevo León para buscar la presidencia en 2030

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presumió en redes sociales el respaldo ciudadano con el que contaría en caso de buscar la candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2030.

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario estatal, militante de Movimiento Ciudadano, compartió los resultados de una encuesta realizada en diciembre de 2025, en la que se preguntó a la ciudadanía:

"¿Estaría de acuerdo o no en que Samuel García busque la candidatura a la Presidencia de la República dentro de cinco años?"

DOS TERCERAS PARTES DE LOS NEOLONENSES LO APOYAN

De acuerdo con la gráfica difundida, el 66.8 por ciento de los encuestados en Nuevo León respondió que sí estaría de acuerdo con que Samuel García compita por la Presidencia de México en 2030, mientras que el resto se manifestó en desacuerdo o no emitió una respuesta.

Esta no es la primera ocasión en la que el gobernador alza la mano con miras a la Presidencia, ya que en 2024 buscó la candidatura presidencial, cuando contendía Claudia Sheinbaum. En ese proceso, Samuel García aseguró que su aspiración representaba una nueva forma de hacer política y un intento por desplazar a los partidos tradicionales.

DESTACA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

En ese contexto, también destacó que Movimiento Ciudadano participó por primera vez en más de dos décadas con una candidatura presidencial propia y sin alianzas.

Al mismo tiempo, el gobernador ha aprovechado eventos de proyección internacional, como el Sorteo de Grupos del Mundial de Futbol 2026, para destacar las obras de infraestructura y movilidad en Nuevo León, con las que busca posicionar al estado como una de las sedes mejor preparadas para la justa deportiva.