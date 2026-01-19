  • 24° C
Nacional / México

Profeco pide a Ocesa transparentar precios y condiciones en boletos de BTS en CDMX

La presión de las ARMY ha servido para que la institución ponga atención a la forma como se podrán adquirir las entradas para los conciertos

Ene. 19, 2026
Se hizo un exhorto a un manejo transparente de la información sobre el evento.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la empresa promotora Ocesa a proporcionar información clara, veraz y completa en la venta de boletos para los conciertos del "BTS World Tour", programados para el mes de mayo en la Ciudad de México.

La institución solicitó que se anuncien de manera explícita los precios finales, cargos adicionales y todas las condiciones aplicables durante el proceso de compra de entradas.

Asimismo, pidió que, en caso de implementarse precios dinámicos, esta modalidad sea informada oportunamente a las y los consumidores, al igual que los detalles de los paquetes VIP y los beneficios que incluyen.

OTROS DETALLES QUE DEBERÁ DAR LA BOLETERA

Profeco también señaló que, ante la existencia de una preventa exclusiva para fans mediante la modalidad ARMY Membership, se requerirá a la empresa informar cuántos boletos serán destinados a esta fase y cuántos estarán disponibles para la venta general.

El organismo recordó que uno de los derechos fundamentales de las personas consumidoras es el derecho a la información, el cual implica recibir datos completos, claros y veraces sobre los productos y servicios que se adquieren, incluyendo precios, características y posibles riesgos.

Desde el anuncio de la visita de la agrupación surcoreana BTS a México y con corte al 18 de enero, la Profeco ha recibido un total de 4 mil 746 denuncias digitales relacionadas con la venta de boletos, enviadas al correo denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

El exhorto de la Procuraduría Federal del Consumidor busca la protección de los derechos de los consumidores, y se convierte en un llamado a las empresas del sector del entretenimiento a conducirse con legalidad, transparencia y responsabilidad.

César Leyva
