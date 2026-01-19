  • 24° C
`Aquí no se cubre a nadie´: Sheinbaum aseguró que el hijo de AMLO deberá ser investigado por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La presidenta afirmó que no habrá privilegios ni excepciones, y que cualquier posible responsabilidad será analizada conforme a la ley

Ene. 19, 2026
Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se llevará a cabo sin excepciones y abarcará a todas las personas vinculadas al proyecto, incluido Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta a solicitudes de legisladores del PAN que pidieron que López Beltrán fuera investigado por su participación como supervisor honorífico de la obra.

Sheinbaum explicó que, tras el descarrilamiento, se abrió de manera automática una carpeta de investigación, como ocurre en este tipo de incidentes. Subrayó que no es necesario presentar denuncias adicionales para que las autoridades revisen las posibles responsabilidades.

"Que se investigue todo, sí, aquí no se cubre a nadie", afirmó la mandataria, al señalar que el proceso avanzará conforme se determinen las causas del accidente.

EL PAPEL DE GONZALO LÓPEZ BELTRÁN

La presidenta precisó que la participación de López Beltrán en el proyecto fue de carácter honorífico y estuvo enfocada principalmente en la revisión de tiempos y avances generales de la obra, no en aspectos técnicos.

Indicó que la supervisión técnica del Tren Interoceánico correspondió a ingenieros especializados, por lo que, en caso de que el dictamen apunte a fallas en la vía o en la construcción, la responsabilidad recaería en quienes tuvieron a su cargo dichas tareas.

Este informe preliminar permitirá aclarar qué originó el accidente, mientras se continúa con un dictamen final que determine responsabilidades.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico no solo representa un proceso técnico y legal, sino también un examen a los mecanismos de supervisión y control en proyectos estratégicos del gobierno federal, uno de los temas centrales señalados por la presidenta.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
