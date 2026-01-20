México refuerza cooperación con EU y traslada a 37 criminales de alto impacto

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En un nuevo golpe contra las estructuras del crimen organizado, el gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 37 reos de alta peligrosidad que se encontraban recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El operativo, ejecutado bajo estrictas medidas de seguridad y con participación de las Fuerzas Armadas, forma parte de la estrategia de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países y marca el tercer envío masivo de criminales durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

MÉXICO ENVÍA A ESTADOS UNIDOS A 37 CRIMINALES

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el traslado y aseguró que los internos enviados "representaban una amenaza real para la seguridad del país", al tratarse de operadores clave de diversas organizaciones criminales.

De acuerdo con el funcionario, el traslado se realizó conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. Subrayó además que uno de los compromisos asumidos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos fue que ninguno de los 37 reos enfrente la pena de muerte.

"Esta mañana el Gabinete de Seguridad trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país. La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional. A solicitud del Departamento de Justicia, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte", informó García Harfuch a través de sus redes sociales.

Los presuntos delincuentes fueron trasladados a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas hacia distintas ciudades estadounidenses, donde son requeridos por diversos delitos federales. Entre los destinos se encuentran Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

El secretario de Seguridad destacó que, con este nuevo envío, los criminales extraditados ya no podrán seguir generando violencia desde territorio mexicano.

"Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración", puntualizó.

El envío de los 37 reos ocurre apenas ocho días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuviera una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que destacó los resultados alcanzados por México en materia de seguridad. Esto, luego de que el mandatario de Estados Unidos advirtiera sobre posibles ataques a cárteles mediante acciones terrestres.

Con estas extradiciones, el gobierno mexicano busca reforzar su mensaje de combate frontal al crimen organizado y fortalecer la colaboración con Estados Unidos, en un contexto de alta presión bilateral por los temas de seguridad, narcotráfico y violencia transnacional.