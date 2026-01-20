Sheinbaum comparte los requisitos para tramitar la Credencial de Salud para atenderte en cualquier hospital público

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Gobierno de México anunció el inicio del registro para la credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que permitirá a la población acceder a los servicios médicos públicos como el IMSS, ISSSTE y otras instituciones federales de salud.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el proceso comenzará el próximo 2 de marzo en 14 estados del país, mientras que el 23 de marzo se incorporarán las 18 entidades restantes al padrón nacional.

ESTADOS DONDE INICIA EL REGISTRO EL 2 DE MARZO

El arranque del registro se llevará a cabo en los siguientes estados:

Baja California Sur

Campeche

Hidalgo

Estado de México

Michoacán

Nayarit

Puebla

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

El trámite se realizará en módulos que serán dados a conocer en los próximos días y se atenderá conforme a un calendario basado en la letra inicial del apellido de las personas solicitantes.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE

Para completar el registro, las personas deberán acudir a los módulos con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento con CURP

Identificación oficial con fotografía y CURP

Comprobante de domicilio

En el caso de menores de edad, identificación oficial de la madre, padre o tutor con CURP

Las autoridades recomiendan llevar los documentos completos para evitar contratiempos durante el proceso.

UNA CREDENCIAL CON VERSIÓN FÍSICA Y DIGITAL

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual funcionará tanto en formato impreso como digital.

Detalló que a partir de abril estará disponible la versión digital a través de una aplicación, lo que permitirá a las personas identificarse de forma más ágil al momento de recibir atención médica.

La Credencial del Servicio Universal de Salud sirve para identificar a las personas dentro del sistema público de salud y facilitar su acceso a la atención médica en instituciones federales.

CON ESTA CREDENCIAL SE PODRÁ: