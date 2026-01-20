  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Sheinbaum comparte los requisitos para tramitar la Credencial de Salud para atenderte en cualquier hospital público

Conoce la información clave sobre las fechas establecidas, documentos solicitados y entidades que permitirá ingresar a instituciones médicas

Ene. 20, 2026
Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, ha encabezado la presentación y explicación del registro,
Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, ha encabezado la presentación y explicación del registro,

El Gobierno de México anunció el inicio del registro para la credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que permitirá a la población acceder a los servicios médicos públicos como el IMSS, ISSSTE y otras instituciones federales de salud.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que el proceso comenzará el próximo 2 de marzo en 14 estados del país, mientras que el 23 de marzo se incorporarán las 18 entidades restantes al padrón nacional.

ESTADOS DONDE INICIA EL REGISTRO EL 2 DE MARZO

El arranque del registro se llevará a cabo en los siguientes estados:

  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Michoacán
  • Nayarit
  • Puebla
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Yucatán
  • Zacatecas

El trámite se realizará en módulos que serán dados a conocer en los próximos días y se atenderá conforme a un calendario basado en la letra inicial del apellido de las personas solicitantes.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE

  • Para completar el registro, las personas deberán acudir a los módulos con la siguiente documentación:
  • Acta de nacimiento con CURP
  • Identificación oficial con fotografía y CURP
  • Comprobante de domicilio
  • En el caso de menores de edad, identificación oficial de la madre, padre o tutor con CURP

Las autoridades recomiendan llevar los documentos completos para evitar contratiempos durante el proceso.

UNA CREDENCIAL CON VERSIÓN FÍSICA Y DIGITAL

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, presentó la nueva credencial del Servicio Universal de Salud, la cual funcionará tanto en formato impreso como digital.

Detalló que a partir de abril estará disponible la versión digital a través de una aplicación, lo que permitirá a las personas identificarse de forma más ágil al momento de recibir atención médica.

La Credencial del Servicio Universal de Salud sirve para identificar a las personas dentro del sistema público de salud y facilitar su acceso a la atención médica en instituciones federales.

CON ESTA CREDENCIAL SE PODRÁ:

  • Acceder de manera gratuita a servicios médicos en el IMSS, ISSSTE y otras instituciones públicas de salud.
  • Identificarse al momento de recibir atención médica.
  • Consultar la afiliación y la vigencia de los derechos.
  • Ubicar la unidad de salud más cercana.
  • Tener disponible el historial clínico dentro del sistema público, lo que ayuda a una atención más rápida y ordenada.
Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Nuevo centro oncológico del IMSS-Bienestar abrirá en febrero con servicios gratuitos de reconstrucción mamaria
Nacional / México

Nuevo centro oncológico del IMSS-Bienestar abrirá en febrero con servicios gratuitos de reconstrucción mamaria

Enero 20, 2026

Proyecto especializado atenderá cáncer femenino, incluirá cirugías reparadoras sin costo, disponible a partir de inicio de 2026

Ante aumento de casos de sarampión, UNAM recomienda vacunarse
Nacional / México

Ante aumento de casos de sarampión, UNAM recomienda vacunarse

Enero 19, 2026

Se trata de una enfermedad altamente contagiosa especialmente en temporadas como el invierno

México logra récord histórico de recaudación fiscal con 487 mil millones de pesos
Nacional / México

México logra récord histórico de recaudación fiscal con 487 mil millones de pesos

Enero 19, 2026

"Quien no paga impuestos está generando corrupción" señaló Sheinbaum, explicando que los esfuerzos se concentran en combatir a quienes usan factureras