  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 20 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Papa León XIV renovará el episcopado mexicano: se esperan 24 nuevos obispos entre 2026 y 2027

Entre los nombramientos clave destacan las arquidiócesis de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana

Ene. 20, 2026
Más de la tercera parte de los obispos de México están cerca de los 75 años de edad.
Más de la tercera parte de los obispos de México están cerca de los 75 años de edad.

El Papa León XIV iniciará un amplio proceso de renovación en la jerarquía católica mexicana, ante el relevo generacional que se aproxima en el Episcopado.

De acuerdo con datos eclesiásticos, el 34% de los obispos y arzobispos del país han cumplido o están por cumplir los 75 años, edad límite que establece el Derecho Canónico para presentar su renuncia obligatoria.

En este contexto, el Pontífice designará al menos 24 nuevos obispos y arzobispos entre 2026 y 2027, además de ocupar varias diócesis que actualmente se encuentran vacantes, entre ellas Tijuana, Ecatepec, Campeche, Atlacomulco y Tampico.

CUATRO ARQUIDIÓCESIS IMPORTANTES EN PROCESO DE RELEVO

Entre los cargos que serán renovados se encuentran cuatro de las Arquidiócesis más influyentes del país:

  • Arquidiócesis Primada de México
    Actualmente encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, quien ya supera los 75 años.
  • Arquidiócesis de Guadalajara
    Bajo el cardenal Francisco Robles Ortega, también con más de 75 años.
  • Arquidiócesis de Monterrey
    Donde el arzobispo Rogelio Cabrera López anunció recientemente que la próxima semana presentará su renuncia al cumplir 75 años.
  • Arquidiócesis de Tijuana
    Actualmente vacante tras el fallecimiento de Monseñor Francisco Moreno Barrón, lo que acelera su proceso de nombramiento.

En la Arquidiócesis de Morelia, esta semana presentó su renuncia Don Carlos Garfias Merlos, aunque el relevo se concretará sin sobresaltos, pues ya se había designado como sucesor a José Armando Álvarez Cano.

RENOVACIÓN HISTÓRICA EN EL EPISCOPADO MEXICANO

Más de la mitad de los actuales obispos en México fueron nombrados por el Papa Francisco, mientras que León XIV solo ha designado hasta ahora al 2.6%. Dicha cifra aumentará durante este proceso, marcando una transición generacional que dará continuidad pastoral a la Iglesia.

El Vaticano ha reiterado la importancia de respetar la normativa que establece la jubilación episcopal a los 75 años, con el fin de mantener orden, renovación y estabilidad.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Investigan la muerte de Cris Hernán Pérez en Torreón por presunto abuso policial
Nacional / México

Investigan la muerte de Cris Hernán Pérez en Torreón por presunto abuso policial

Enero 20, 2026

De acuerdo con información publicada por medios locales, la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación

Suprema Corte de México valida oficialmente la cédula profesional digital
Nacional / México

Suprema Corte de México valida oficialmente la cédula profesional digital

Enero 20, 2026

De acuerdo con comunicados oficiales de la propia Corte, estas decisiones corrigen prácticas consideradas inconstitucionales y establecen reglas claras

México refuerza cooperación con EU y traslada a 37 criminales de alto impacto
Nacional / México

México refuerza cooperación con EU y traslada a 37 criminales de alto impacto

Enero 20, 2026

Bajo un fuerte operativo y en coordinación con Estados Unidos, el gobierno de México trasladó a 37 reos de alta peligrosidad del penal del Altiplano