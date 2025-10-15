VIDEO | Dr. Polo Guerrero da la cara tras polémica por Electrolit

Luego de que influencers y creadores de contenido lo funearan por sumarse a una campaña en contra los sueros orales, principalmente Electrolit, ya que supuestamente son dañinos para la salud por el exceso de azúcar, el Dr. Polo Guerrero habló por fin al respecto.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el médico, influencer y creador de contenido señaló que no respondió por el caos que había, porque le "echaría más leña al fuego".

Destacó que en los cinco años que tiene como creador digital su fin es aportar información de interés y algo de conocimiento que ayude a la salud de su audiencia, y luego hizo un compromiso.

"El día de hoy me comprometo a poner mucho más cuidado en mis palabras y no cometer de nuevo alguna imprecisión que se preste o dé pauta a polémicas que desencadenen ambientes de violencia digital, y que se ponga en entredicho su ética y credibilidad profesional", destacó el también médico internista.

Agradeció a todas las marcas farmacéuticas y universidades que han confiado en él y que optaron por mantener todas las colaboraciones, académicas y comerciales, sin cambios.

Agradeció a los seguidores que se quedaron, que forma parte de una comunidad de 15 millones tanto en México, como en América Latina.

"Aquí estoy, porque creo que la humildad y el valor para dar la cara ante una adversidad es algo que nunca se debe perder", puntualizó el profesional de la salud.

Y para concluir el post, remató con su famosa frase: "Así que solo... tómalo en cuenta".

Como se recordará, hace unos días, varios influencers y creadores de contenido hablaron del tema Electrolit, una presunta campaña de difamación en contra del producto, lo cual salió a la luz luego de que Octavio Arroyo, más conocido en Internet como Mr. Doctor, señaló que un tal Pedro, especialista en marketing, le ofreció 48 mil pesos para desprestigiar a la marca.