Viral

¿Realmente hay diferencia entre los últimos 3 iPhones?

Cada septiembre, Apple se roba los reflectores con su nuevo iPhone, y siempre viene acompañado de frases como "el más avanzado"

Oct. 15, 2025
Solo el iPhone 17 aprovecha la nueva generación de Apple Intelligence, con resúmenes contextuales, generación de texto avanzada y edición de fotos por voz. Es la IA de Apple, pero ahora realmente útil.
La pregunta eterna sigue siendo la misma: ¿vale la pena actualizar? Si tienes un iPhone 15, 16 o estás pensando en el nuevo iPhone 17, aquí te contamos las diferencias claves.

LAS DIFERENCIAS QUE SÍ IMPORTAN:

Procesador: potencia que quizá no notes

  • iPhone 15: Chip A16 Bionic
  • iPhone 16: Chip A18 Bionic
  • iPhone 17: Chip A19 Pro

El salto técnico suena enorme: el A19 Pro promete hasta un 40% más de eficiencia y velocidad que el A16, pero en el día a día (Instagram, WhatsApp, Netflix, fotos) todo se siente igual. Solo notarás diferencia si editas video en 4K, juegas videojuegos o usas herramientas de Apple Intelligence.

Cámaras: mejoras donde sí se nota

  • iPhone 15: Sensor principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP
  • iPhone 16: Mejor procesamiento y "Fusion Camera"
  • iPhone 17: Nuevo sensor fotónico de 50 MP, modo retrato con IA y grabación en 8K

El iPhone 17 lleva la fotografía computacional a otro nivel. El nuevo sensor mejora el color, el detalle y la luz en condiciones difíciles. Si te gusta tomar fotos de verdad, sí hay diferencia.

Diseño y botones: el regreso del tacto

El Botón de Acción sigue, pero ahora el iPhone 17 introduce el Touch Strip, una barra háptica lateral para controlar el zoom, el volumen y hasta cambiar entre modos de cámara. El diseño también reduce los bordes al mínimo, con un look más limpio y una pantalla más brillante.

APPLE INTELLIGENCE 2.0: EL GRAN DIFERENCIADOR

Solo el iPhone 17 aprovecha la nueva generación de Apple Intelligence, con resúmenes contextuales, generación de texto avanzada y edición de fotos por voz. Es la IA de Apple, pero ahora realmente útil.

¿Cuál puedo comprar?

  • iPhone 15: el más equilibrado y accesible.
  • iPhone 16: buen punto medio con cámara sólida.
  • iPhone 17: el más avanzado, pero también, el más caro.

¿Vale la pena actualizar? Si eres usuario casual, probablemente no. Pero si amas la cámara, la IA o simplemente quieres el más nuevo, el iPhone 17 puede ser una gran inversión.

Redacción
