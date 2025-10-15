  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 15 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

¿Poco espacio? Este diseño de huerto es la solución perfecta para maximizar tus recursos

Este ingenioso diseño permite cultivar una gran variedad de plantas en áreas reducidas y acomodarlas según sus necesidades de agua y sol

Oct. 15, 2025
¿Poco espacio? Este diseño de huerto es la solución perfecta para maximizar tus recursos

Tener un huerto en casa no siempre requiere un gran jardín; incluso en espacios reducidos es posible cultivar tus propias hierbas y hortalizas. Si deseas tener uno, pero no cuentas con mucho espacio en casa, uno en forma de espiral puede ser la solución perfecta.

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE TENER UN HUERTO ESPIRAL

Este ingenioso diseño, que combina estética, funcionalidad y eficiencia ecológica, permite cultivar una gran variedad de plantas en áreas reducidas, aprovechando el espacio vertical y creando microclimas naturales dentro de un mismo huerto.

La huerta en espiral surge de los principios de la permacultura, un sistema de diseño que busca imitar los patrones y relaciones de la naturaleza para generar entornos agrícolas y humanos sostenibles.

Su estructura ascendente en forma de espiral permite que el agua de riego fluya naturalmente desde la parte superior hacia la base, asegurando que cada planta reciba la cantidad adecuada sin desperdiciar recursos.

  • Los beneficios de esta huerta son múltiples:
  • Reduce el consumo de agua hasta en un 50%
  • Protege las plantas de plagas de manera natural
  • Atrae polinizadores, gracias a hierbas aromáticas
  •  Mejora la biodiversidad

Además, es adaptable a distintos climas; en zonas secas conviene usar materiales que retengan humedad, mientras que en regiones lluviosas se recomienda elevar la estructura para evitar encharcamientos.

También, permite ubicar las plantas según sus necesidades: en la parte alta las que requieren sol y poca agua, y en la base aquellas que prefieren sombra y humedad.

¿CÓMO CONSTRUIR UN HUERTO ESPIRAL EN CASA?

Para construir una huerta en espiral, primero elige un lugar con buena exposición solar, al menos seis horas diarias. Traza la espiral en el suelo con cuerda o tiza, dejando un diámetro aproximado de 1,2 a 2 metros.

Luego, levanta la estructura usando piedras, ladrillos, madera o materiales reciclados, alcanzando una altura de 60 a 80 cm hacia el centro. Rellena con capas naturales: ramas y hojas secas en la base, seguidas de compost y tierra fértil.

Finalmente, planta tus cultivos según el nivel: en la parte superior hierbas resistentes como romero, tomillo y lavanda; en la zona media albahaca, perejil o acelga; y en la base, plantas que requieren más humedad como lechuga, apio o cilantro.

Más allá de su practicidad, la huerta en espiral es un elemento de diseño vivo. Su forma armoniosa conecta con los ciclos de la tierra, sirve como herramienta educativa para niños y ofrece hierbas y verduras frescas durante todo el año, incluso en los espacios más pequeños.

Con un poco de planificación, cualquier patio, terraza o jardín urbano puede convertirse en un oasis productivo y ecológico.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Pan de Muerto sin culpa con Harina de Avena: La receta perfecta para chopear tu café
Viral

Pan de Muerto sin culpa con Harina de Avena: La receta perfecta para chopear tu café

Octubre 15, 2025

Con la llegada del Día de Muertos, llega también la oportunidad de disfrutar del tradicional pan de muerto de manera más saludable

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 15 de octubre: ¿Qué desafíos traen los astros para el amor, dinero y salud?
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 15 de octubre: ¿Qué desafíos traen los astros para el amor, dinero y salud?

Octubre 15, 2025

Descubre qué energías te envuelven y cómo navegar tu día con sabiduría y propósito

Santoral de hoy, 15 de octubre: Santa Teresa de Jesús, primera Doctora de la Iglesia
Viral

Santoral de hoy, 15 de octubre: Santa Teresa de Jesús, primera Doctora de la Iglesia

Octubre 15, 2025

Fundadora de las Carmelitas Descalzas, su vida, sabiduría y legado espiritual marcaron profundamente la fe y las enseñanzas del cristianismo