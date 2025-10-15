Pan de Muerto sin culpa con Harina de Avena: La receta perfecta para chopear tu café

Con la llegada de octubre y la cercanía del Día de Muertos, las familias mexicanas comienzan a preparar los altares, las calaveritas de azúcar y, por supuesto, el tradicional pan de muerto. Sin embargo, para quienes buscan cuidar su alimentación o reducir el consumo de azúcar y harina refinada, esta receta de pan de muerto con harina de avena llega como una alternativa deliciosa y saludable.

El secreto de este pan está en sustituir la harina tradicional por harina de avena, un ingrediente que aporta fibra, ayuda a mantener la saciedad y es más amable con la digestión. Además, el uso de edulcorante granulado permite mantener el sabor dulce característico sin sumar calorías innecesarias.

RECETA DE PAN DE MUERTO CON HARINA DE AVENA

Para prepararlo, se debe comenzar activando la levadura: en un bowl mezclar un sobre de levadura, una cucharadita de azúcar, tres cucharadas de harina de avena y 100 ml de leche tibia. Revolver y dejar reposar hasta que duplique su tamaño.

En una superficie limpia, formar un volcán con la harina restante y añadir al centro una taza de edulcorante granulado, una pizca de sal, ralladura de naranja y una cucharadita de Royal. Integrar bien los ingredientes. Luego, agregar los huevos, la mantequilla y el jugo de naranja, incorporando poco a poco la leche hasta obtener una masa firme y no pegajosa.

Incorporar la levadura activada a la masa y amasar durante unos 15 minutos hasta que deje de estar muy pegajosa; si es necesario, agregar un poco de harina. Colocar la masa en un bowl engrasado y dejar reposar media hora tapada.

Una vez que la masa haya crecido, formar los panecitos de muerto y dejar reposar otros 20 minutos antes de hornearlos a 180°C durante 25 minutos. Para terminar, espolvorear canela y un poco de Splenda granulado sobre los panes.

Con esta versión más ligera, el pan de muerto se transforma en un acompañante perfecto para tu café, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin perder la tradición.