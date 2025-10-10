Así puedes hacer pan de muerto fácil y rápido en casa

Si alguna vez te has preguntado cómo hacer pan de muerto fácil y rápido en casa sin necesidad de ser experto en repostería, aquí te daremos la receta paso a paso con ingredientes sencillos y técnicas accesibles.

El pan de muerto es mucho más que un pan dulce; es una pieza clave en la ofrenda del Día de Muertos y cada uno de sus elementos tiene un profundo significado simbólico que fusiona tradiciones prehispánicas y españolas.

PANORAMA

La historia marca que la base circular del pan simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Al no tener principio ni fin, evoca la creencia en la continuidad de las almas. Mientras, la pequeña esfera colocada justo en el centro del pan simboliza el cráneo o la cabeza del difunto.

Las cuatro tiras alargadas de masa que cruzan el pan representan los huesos, pero también se dice que representan los cuatro puntos cardinales del universo, los cuales estaban dedicados a distintos dioses prehispánicos (Quetzalcóatl, Xipetotec, Tláloc y Tezcatlipoca).

INGREDIENTES PARA HACER PAN DE MUERTO CASERO

Para esta receta fácil de pan de muerto, necesitarás productos básicos que seguramente ya tienes en tu cocina:

Ingredientes principales

500 g de harina de trigo

100 g de azúcar

100 g de mantequilla sin sal

3 huevos grandes

25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)

120 ml de leche tibia

1 pizca de sal

Ralladura de naranja (tradicional en la receta mexicana)

Para decorar

Azúcar refinada

Mantequilla derretida

Opcional: ajonjolí o anís para un toque diferente

CÓMO HACER PAN DE MUERTO FÁCIL Y RÁPIDO EN CASA

Paso 1. Preparar la masa

Disuelve la levadura en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar . Deja reposar 10 minutos hasta que espume.

junto con una cucharadita de . Deja reposar 10 minutos hasta que espume. En un bowl grande, mezcla harina, azúcar y sal. Agrega los huevos, la ralladura de naranja y la mantequilla.

y sal. Agrega los huevos, la ralladura de naranja y la mantequilla. Incorpora la mezcla de levadura y comienza a amasar hasta obtener una textura elástica y suave.

Paso 2. Primer levado

Coloca la masa en un recipiente enharinado, cúbrela con un paño húmedo y déjala reposar 1 hora en un lugar cálido.

Paso 3. Dar forma al pan

Separa una parte de la masa para formar las tradicionales “canillas o huesitos” que decoran la parte superior y forma bolitas con el resto de la masa y colócalas en una charola engrasada.

Paso 4. Segundo levado

Deja reposar nuevamente 30 a 40 minutos hasta que la masa doble su tamaño.

Paso 5. Hornea

Precalienta el horno a 180 °C, hornea de 25 a 30 minutos hasta que el pan adquiera un tono dorado.

Paso 6. Decorar