De esta manera podrás hacer crecer tus uñas y tu cabello

Las uñas normalmente crecen alrededor de 0.1 mm por día, lo que equivale a 2 a 3 mm por mes. Por eso, para ayudar a fortalecerlas y facilitar su crecimiento, es importante mantener una alimentación balanceada, consumiendo más proteínas, por ejemplo.

Sin embargo, las uñas débiles, quebradizas o que no crecen correctamente pueden indicar deficiencias nutricionales o incluso enfermedades, por lo que es importante consultar al dermatólogo, quien puede indicar el tratamiento más adecuado.

Es necesario no tener contacto con productos de limpieza. Esto evita que se debiliten, se resequen y se vuelvan quebradizas, lo que puede impedir un crecimiento adecuado.

ALGUNOS CONSEJOS PARA CRECIMIENTO DE UÑAS SON

Usar base fortalecedora

Para hacer crecer las uñas más rápido, es importante usar bases fortalecedoras y aceites hidratantes fortalecedores, que ayudan no solo a reforzar la uña, sino también a nutrirla, evitando que se quiebre.

Estos productos se pueden encontrar de diversas marcas en farmacias, supermercados o tiendas en línea, como el gel fortalecedor de Biolab Onicut y las bases fortalecedoras Hard as Nails de Sally Hansen o Nail Envy Original Formula de OPI, por ejemplo.

Hidratar las uñas

Aplicar una buena crema hidratante para manos y uñas ayuda a mantener la hidratación no solo de las manos, sino también de las uñas y cutículas, dejando la uña más nutrida y fuerte, lo que a largo plazo evita que se quiebre fácilmente.

Existen algunos productos específicos para hidratar las uñas y/o cutículas, que se pueden encontrar en farmacias, supermercados o tiendas en línea, como la crema para cutículas de Flowery o el aceite fortalecedor de uñas de Granado Pink, por ejemplo.

No dejar el esmalte mucho tiempo en las uñas

Dejar el esmalte por mucho tiempo puede debilitar y volver quebradizas las uñas debido a los químicos que contiene, los cuales pueden resecarlas y hacer que se vuelvan más frágiles.

Lo ideal es dejar las uñas sin esmalte al menos una semana al mes, o mínimo 2 o 3 días antes de aplicar esmalte nuevamente, e hidratarlas adecuadamente para favorecer su fortalecimiento y crecimiento.

Consumir más proteína

Aumentar el consumo de proteínas puede ayudar a que las uñas crezcan más rápido y fuertes, ya que estas están formadas por queratina, un tipo de proteína presente en el organismo.

Algunos alimentos ricos en proteínas que favorecen el crecimiento de las uñas son pollo, huevos, nueces, mariscos, soya, cereales y gelatina light, por ejemplo. No obstante, lo ideal es seguir una dieta guiada por un nutricionista, según las necesidades individuales.

ALGUNOS CONSEJOS PARA CRECIMIENTO DE CABELLO SON

Aceite de coco para estimular el crecimiento del cabello

El aceite de coco es uno de los remedios caseros más populares para promover el crecimiento del cabello. Contiene ácidos grasos que nutren el cuero cabelludo y fortalecen los folículos capilares. Además, tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a mantener el cuero cabelludo saludable y libre de infecciones.

Masaje del cuero cabelludo para promover el crecimiento del cabello

El masaje del cuero cabelludo es una técnica simple pero efectiva para estimular el crecimiento del cabello. Al masajear el cuero cabelludo, aumentas la circulación sanguínea en la zona, lo que a su vez promueve el crecimiento del cabello.

Mascarilla de huevo para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento

El huevo es un ingrediente natural que contiene proteínas y nutrientes esenciales para el crecimiento del cabello. Una mascarilla de huevo puede fortalecer el cabello y estimular su crecimiento.

Infusión de romero para acelerar el crecimiento del cabello

El romero es una hierba que se ha utilizado durante siglos para promover el crecimiento del cabello. Contiene antioxidantes y propiedades estimulantes que pueden acelerar el crecimiento del cabello y fortalecer los folículos capilares.