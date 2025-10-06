Mr. Doctor desmiente la campaña en contra de una reconocida marca de sueros orales

En su más reciente video, el médico y creador de contenido conocido como Mr. Doctor desmintió la campaña de desprestigio que circula en redes sociales contra Electrolit, una de las marcas más populares de sueros rehidratantes en México.

¿CUÁL ES LA POLÉMICA SOBRE EL CONTENIDO DE ELECTROLIT?

En los últimos días, diversos influencers, algunos de ellos que se presentan como expertos en salud, difundieron información falsa sobre el producto, señalando que contiene más azúcar que un refresco y que la farmacéutica responsable evade impuestos por no incluir sellos de advertencia en el envase.

MR. DOCTOR DESMIENTE ARGUMENTOS EN CONTRA DE ELECTROLIT

El especialista explicó que estas afirmaciones son incorrectas y carecen de sustento científico. Detalló que Electrolit es una solución de rehidratación oral registrada como medicamento, no como bebida comercial.

Asimismo, el creador de contenido afirma que su fórmula responde a normas médicas específicas para tratar o prevenir la deshidratación, especialmente en casos de enfermedad, ejercicio intenso o exposición prolongada al calor.

NIVELES DE AZÚCAR EN ELECTROLIT

Respecto al contenido de azúcar, aclaró que el producto contiene glucosa en una cantidad calculada para favorecer la absorción de electrolitos en el intestino, lo que no se puede comparar con las bebidas azucaradas.

Para desmontar el mito sobre el contenido de azúcar, Mr. Doctor realizó una comparación directa entre Electrolit y una Coca-Cola. Señaló que mientras el suero contiene 5.0 gramos de glucosa por cada 100 mililitros, la bebida gaseosa alcanza casi 11 gramos de azúcar en la misma cantidad.

Con este dato, enfatizó que es completamente falso decir que Electrolit tiene igual o mayor cantidad de azúcar que un refresco, y subrayó que la glucosa en el suero cumple una función terapéutica: facilita la absorción de sodio y agua en el intestino, optimizando la rehidratación.

Además, Mr. Doctor recordó que los sellos de advertencia que se aplican a alimentos y bebidas procesadas no corresponden a medicamentos, por lo que Electrolit no está obligado a incluirlos.

IMPUESTOS A ELECTROLIT

El médico también mencionó que el señalamiento sobre supuesta evasión fiscal es infundado, ya que el producto cumple con las regulaciones de la autoridad sanitaria mexicana y se distribuye en farmacias y puntos autorizados.

Con este video, el especialista pidió a los usuarios verificar la información antes de compartirla, subrayando que en redes sociales se ha vuelto común que creadores de contenido sin formación médica emitan juicios sobre productos de salud, generando confusión entre los consumidores.

Electrolit, con más de siete décadas en el mercado, sigue siendo uno de los sueros orales más utilizados en México y otros países de América Latina para mantener la hidratación en distintos contextos.