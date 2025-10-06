One Piece: se actualiza el estado de salud de Eiichiro Oda y se confirma el estreno del siguiente capítulo del manga

Buenas noticias para los fanáticos del universo de One Piece. Tras las recientes preocupaciones por el estado de salud de su creador, Eiichiro Oda, se ha confirmado oficialmente que el mangaka se encuentra en plena recuperación. Además, el manga retomará su publicación el próximo 14 de octubre con el capítulo 1162, que continuará desarrollando el arco de Elbaph.
EIICHIRO ODA SE RECUPERA Y EL MANGA RETOMA SU CURSO
La cuenta oficial de One Piece compartió que Oda ya está mucho mejor tras el descanso que tomó por motivos de salud. El autor, quien ha dedicado décadas de su vida a construir el vasto mundo de los Sombrero de Paja, ha estado enfrentando problemas físicos desde hace tiempo debido a su exigente ritmo de trabajo.
Sin embargo, gracias a su recuperación, la serie volverá a publicarse sin más interrupciones en la Weekly Shonen Jump número 46, que estará disponible el martes 14 de octubre. La noticia ha traído tranquilidad a millones de seguidores que esperaban noticias alentadoras sobre el estado del creador.
EL ANIME TAMBIÉN REGRESA CON FUERZA
Por otro lado, el anime de One Piece retomará su emisión con el episodio 1146, correspondiente al arco de Egghead, el próximo 19 de octubre. A pesar de algunos contratiempos recientes, la producción atraviesa un momento sólido, con múltiples proyectos en desarrollo y una comunidad de fans más activa que nunca.
El éxito del live-action de Netflix también ha contribuido a mantener viva la emoción por la saga, consolidando a One Piece como una de las franquicias más influyentes del entretenimiento mundial.
EL FUTURO DEL MANGA: RUMBO AL FINAL DE LA HISTORIA
Aunque todavía faltan algunos años para el cierre definitivo del manga, Eiichiro Oda ya tiene planeado cómo concluir la travesía de Luffy y su tripulación. El autor ha reconocido que ha realizado ciertos ajustes en la historia debido a las teorías de los fans, pero mantiene intacto su propósito de ofrecer un desenlace memorable.
Con la salud de Oda mejorando y el regreso confirmado tanto del manga como del anime, One Piece continúa avanzando hacia su tan esperada recta final, prometiendo más aventuras, misterios y emociones para todos los seguidores que han acompañado este viaje durante más de dos décadas.