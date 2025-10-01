One Piece live action revela cómo lucirá Reverse Mountain en este adelanto

La aventura de los Sombrero de Paja continúa en Netflix con la esperada temporada 2 de One Piece, la adaptación en imagen real del famoso manga creado por Eiichirô Oda. Los nuevos episodios llegarán en 2026 y prometen emociones intensas, ya que marcarán el final de la saga de East Blue y el inicio de la saga de Arabasta.

EL RUMBO HACIA LA GRAND LINE

Tras los sucesos ocurridos en Arlong Park, la Marina ha puesto precio a la cabeza de Monkey D. Luffy, lo que atraerá a nuevos enemigos. Entre ellos destaca la misteriosa organización Baroque Works, un grupo de cazarrecompensas que ya había intentado reclutar a Zoro en la primera temporada, antes de que este decidiera unirse a Luffy como su segundo al mando.

Ahora, con el mundo poniéndose en su contra, la tripulación de los Sombrero de Paja fija su rumbo hacia la Grand Line, cumpliendo el objetivo que se habían trazado al finalizar la primera temporada.

REVERSE MOUNTAIN COBRA VIDA EN EL LIVE ACTION

El punto de acceso a la Grand Line es la Reverse Mountain, una imponente montaña con un canal ascendente que conduce a los mares más peligrosos y donde habitan los piratas más temidos del mundo.

Netflix ha compartido un nuevo póster promocional en el que se puede ver con mayor detalle cómo luce este escenario en el live action, mostrando la magnitud y espectacularidad de la Reverse Mountain, que será clave en el inicio de la próxima temporada.

Reverse Mountain, a place where the dreams of pirates are crushed before they even begin. It´d feel wrong if we didn't go through the entrance! pic.twitter.com/vGvUzpU0eU — ONE PIECE(?????) Netflix (@onepiecenetflix) September 30, 2025

UN ELENCO QUE REGRESA CON NOVEDADES

El reparto principal vuelve a estar encabezado por Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Usopp) y Taz Skylar (Sanji). A ellos se suma Mikaela Hoover, quien dará voz al carismático reno Tony Tony Chopper, personaje muy esperado por los fans de la serie.

La segunda temporada de One Piece live action llegará al catálogo de Netflix en algún momento de 2026, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta. Con el nuevo póster ya disponible, los seguidores de la obra de Oda pueden empezar a imaginar cómo será esta nueva travesía que llevará a los Sombrero de Paja a enfrentarse a desafíos mucho mayores en su camino hacia Arabasta.