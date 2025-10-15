De esta manera tendrás el mejor cabello: sano, con brillo y fuerte, casi como el de una princesa

Tener un cabello sano es una tarea que requiere de perseverancia y saber qué productos de cuidado del cabello cumplen con nuestras necesidades capilares. Si ves a una chica con la melena sana, fuerte y larga, créeme que invirtió tiempo en descubrir cuál era su rutina definitiva.

Una rutina de cuidado del cabello perfecta debe de ser sencilla y no estresarnos; solo así podemos ser constantes en aplicarla para tener un cabello bonito. Si tu meta es lograr una melena de impacto, sigue los mandamientos de la dermatóloga para lucir bellas.

ESTOS SON LOS MEJORES CONSEJOS

La belleza está en el interior

Aunque suene cliché, la salud del cabello comienza desde adentro, llevando una dieta equilibrada rica en vitaminas, minerales y proteínas. Una hidratación correcta hará que tu pelo luzca bien; si te alimentas mal, eso se nota desde el tono de la piel y en lo seco que llega a estar la cabellera.

Deja el agua caliente



El agua muy caliente puede resecar el cuero cabelludo y el cabello, eliminando los aceites naturales que lo protegen. Si te bañas diario, ese daño se incrementará y tendrás como resultado un pelo sin vida, así que empieza a moderar el agua de tu baño.

Espuma a discreción

Es fundamental para el cuidado del cabello que no es necesario generar una gran cantidad de espuma para limpiar el cabello. No te pases del champú; recuerda que es para limpiar el cuero cabelludo. Más bien, céntrate en eliminar la grasa y suciedad acumuladas; un poco de espuma es suficiente.

Desenredar suave

El cabello es más vulnerable cuando está mojado, por lo que es crucial desenredarlo con cuidado para evitar la rotura. Se recomienda usar un peine de dientes anchos o un cepillo diseñado para cabello húmedo. Tampoco lo dejes secar directamente con el sol; esto podría dañarlo.

Hidratación restauradora

La hidratación es clave para un cabello sano y flexible. Después de beber tus 2 litros de agua, recuerda colocarte una mascarilla que te hidrate en profundidad. Esto se logra principalmente con el uso de acondicionador después del champú. Checa que los ingredientes estén basados en aguacate o coco.

Bonito y esculpido

Lograr una buena estructura es de lo más complicado a lograr; requiere de mucha técnica y cuidado del cabello. Si eres de las que usa secadora o plancha, limita su uso y cuida a qué distancia lo pones. Esto podría ser perjudicial para el pelo; recuerda usar protector solar.

Productos químicos en cabello sano



Si planeas someter tu cabello a tratamientos químicos como tintes, decoloraciones o permanentes, debes de saber que estos siempre te dejan un daño. Si lo vas a hacer de todas maneras, cuida que sean de calidad y sigue las indicaciones de un profesional para minimizar el daño.

Peinados correctos



Algunos peinados muy tensos, como colas de caballo o trenzas apretadas, o hasta el famoso clean look, te podrían dañar. Debido a que ejercen demasiada presión en el cuero cabelludo y pueden causar roturas, haciendo que el pelo se debilite, se recomienda optar por peinados más suaves.

Pronóstico del tiempo



“Evita el aire acondicionado porque reseca el cabello y lo hace más frágil”, afirma la dermatóloga en sus mandamientos. Esto hace hincapié en que debemos de estar atentas al pronóstico del tiempo, es decir, en días cálidos lo mejor es usar sombrero y no exponernos mucho al sol. O, si vamos al mar, lo mejor es echarle agua luego de salir.

Consejos de expertos, no amigos



Si a una amiga le funcionó, puede ser que a ti no. Si bien los consejos de amigos pueden ser bienintencionados, la dermatóloga enfatiza la importancia de buscar la opinión de profesionales para el cuidado del cabello. Recuerda que los tratamientos basados en ciencia siempre serán mejor que los remedios.