VIDEO | Aparece "fantasma" de mujer desnuda en Palacio de Gobierno de San Luis Potosí

Un supuesto caso paranormal, ocurrido en San Luis Potosí tiene en vilo a la sociedad, pero no por el miedo o terror que pueda provocar, sino tanto por el tipo de aparición, como por la explicación del gobernador del estado.

Y es que en redes sociales se viralizó un video del Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad capital, San Luis Potosí, pues en el balcón de una de sus ventanas, la cual luce abierta, apareció el supuesto fantasma de una mujer desnuda mirando hacia la calle, y luego caminando por la habitación.

La "aparición" se da justo cuando frente al histórico edificio se registra una movilización relacionada con maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El caso causó extrañeza, pues la presunta aparecida se veía demasiado real y cómoda con su desnudez, lo que desató, por supuesto, la fiebre por lo paranormal, como por las risas y la peculiar respuesta del mandatario de esa entidad, José Ricardo Gallardo Cardona.

LA RESPUESTA DEL GOBERNADOR

Cuando al gobernador de San Luis Potosí se le cuestionó respecto al caso, este negó que hubiese una mujer como Dios la trajo al mundo en Palacio de Gobierno; además, afirmó que el salón donde fue captada la mujer fantasma desnuda está vacío.

"No te podría decir en realidad... No me gusta decir que creo en fantasmas, pero es un salón que está solo".

Además, invitó a los reporteros a que visitaran el recinto y el sitio de la "aparición", ya que en ese lugar sólo hay siluetas históricas, tal como la de Benito Juárez y la emperatriz Carlota, y sugirió que podría ser una ilusión óptica o una mala interpretación del entorno.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, respaldó los dichos de su jefe, al decir que se analizaron las cámaras de seguridad y no se apreció ninguna persona desnuda en el salón; además, dijo que el video había sido interpretado erróneamente y sacado de contexto.

Y como San Luis Potosí es una ciudad histórica, no han faltado los que aseguran que la aparición sería verdad, mientras que otros se dicen escépticos, además de desatar varias teorías.