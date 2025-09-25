Usuarios cuestionan durabilidad del iPhone 17 Pro y Pro Max: Apple responde sobre rayones y manchas

Los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max han generado un debate sobre la durabilidad de sus materiales, luego de que usuarios reportaran desgaste prematuro en los biseles del módulo de cámara y el cristal trasero, apenas un mes después de su lanzamiento.

La compañía estadounidense se pronunció al respecto, atribuyendo los daños al uso cotidiano y descartando defectos de fabricación.

APPLE RESPONDE TRAS RAYONES EN IPHONE 17 PRO Y PRO MAX

El fenómeno, bautizado por algunos como ´scratchgate´, ha puesto en debate la resistencia de los nuevos modelos de Apple, especialmente en las aristas del módulo de cámara y en la superficie trasera de vidrio.

Las críticas se centraron en dos aspectos: la aparición de rayones en los biseles y las manchas visibles tras el uso de accesorios MagSafe.

De acuerdo con información difundida por 9to5Mac, Apple asegura que los rayones en los biseles no son resultado de un defecto de diseño, sino un desgaste normal derivado del uso habitual del dispositivo.

La compañía explicó que se utilizó un proceso de anodizado similar al de sus computadoras Mac, y que los teléfonos superaron las pruebas de durabilidad correspondientes. "No se trata de un defecto de fabricación, sino de un desgaste normal por el uso", indicó Apple, aclarando que estos daños no están cubiertos por la garantía del producto.

En cuanto a las manchas en el cristal trasero, la empresa señaló que se originan por residuos de los accesorios MagSafe disponibles en las Apple Store y que pueden eliminarse con una limpieza. Apple confirmó que reemplazará los soportes MagSafe en sus tiendas para reducir la incidencia de estas marcas en los dispositivos de exposición.

Pese a estas aclaraciones, la comunidad de usuarios mantiene sus dudas. Muchos han señalado que el bisel del módulo de cámara, fabricado en aluminio anodizado, se desgasta con facilidad incluso cuando el teléfono recibe un trato cuidadoso. Especialistas de medios como Hipertextual explican que normas internacionales de diseño de aluminio anodizado recomiendan aristas más curvadas para evitar el desprendimiento de la pintura, lo que podría explicar la vulnerabilidad de los biseles del iPhone 17 Pro frente a modelos anteriores de Mac, que presentan un diseño más redondeado.