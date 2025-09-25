Este es el nuevo uso que PlayStation le dio a los trofeos

Sony sorprendió a la comunidad gamer con el anuncio de Franchise Rewards, un programa que transforma los trofeos digitales en la posibilidad de adquirir productos físicos exclusivos de PlayStation. La idea es simple: si logras desbloquear ciertos trofeos antes de una fecha límite, tendrás acceso a artículos conmemorativos que solo estarán disponibles por tiempo limitado.

GHOST OF TSUSHIMA INAUGURA LA INICIATIVA

El primer título en estrenar esta dinámica es Ghost of Tsushima de Sucker Punch, bajo la campaña llamada Ghost Rewards. Los jugadores tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para desbloquear trofeos específicos y así obtener la oportunidad de comprar productos oficiales.

Por ejemplo, quienes consigan el trofeo de oro "Mono no Aware" podrán adquirir una camiseta conmemorativa por 33 euros. En cambio, si llegas a obtener el platino "Leyenda Viva", también tendrás la opción de comprar un pin exclusivo por 28 euros. A estos precios se suman los gastos de envío.

OPINIONES DIVIDIDAS ENTRE LOS FANS

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Muchos jugadores consideran que este nuevo sistema es un reemplazo poco convincente del extinto programa PlayStation Stars. En redes sociales, varios usuarios expresaron que preferían obtener puntos para canjear juegos o tarjetas de la PS Store en lugar de pagar por productos físicos tras desbloquear logros.

Aun así, otros jugadores han mostrado curiosidad y ven la propuesta como una forma distinta de coleccionar recuerdos de sus sagas favoritas.

LO QUE VIENE PARA EL FUTURO

Los interesados en participar deben registrarse en ghostrewards.eu.playstation.com antes de que termine el plazo. Por ahora, Sony ya adelantó que el programa seguirá con más recompensas relacionadas al próximo Ghost of Yotei, cuyo lanzamiento se espera para finales de este año.

De esta forma, los trofeos de PlayStation, más allá de ser simples logros digitales, comienzan a tener un nuevo valor dentro del ecosistema de la marca, aunque no todos los jugadores están convencidos con esta apuesta.