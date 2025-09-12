Este juego de PlayStation 4 desaparece de la PS Store y ahora es imposible adquirirlo

La consola de Sony está por cumplir 12 años en el mercado y, sorprendentemente, todavía recibe lanzamientos importantes. De hecho, este 12 de septiembre de 2025 llegará Marvel Rivals, un multijugador que ya debutó en PC y consolas de nueva generación.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los usuarios de PlayStation 4. Mientras algunos títulos llegan, otros se van para siempre, dejando a la comunidad sin la posibilidad de descargarlos nuevamente.

GENSHIN IMPACT SE DESPIDE DE PLAYSTATION 4

El popular free-to-play de HoYoverse, Genshin Impact, dejó oficialmente de estar disponible en la PS Store de PlayStation 4 desde el pasado 10 de septiembre de 2025. Esto significa que cualquier jugador que no lo tuviera en su biblioteca ya no podrá añadirlo ni descargarlo en esta consola.

La decisión no tomó por sorpresa a todos, ya que la compañía había adelantado semanas antes que retiraría el título debido a limitaciones técnicas y de rendimiento en el hardware.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS JUGADORES DE PS4?

Aunque el juego desapareció de la tienda digital, los usuarios que ya lo tienen instalado podrán seguir disfrutándolo por un tiempo. HoYoverse confirmó que los servidores continuarán activos durante los próximos meses, pero la despedida definitiva ya está marcada en el calendario.

El 25 de febrero de 2026 se desactivarán las microtransacciones en PS4, lo que impedirá comprar objetos esenciales para la progresión. Posteriormente, el 8 de abril de 2026, la versión de PS4 dejará de recibir actualizaciones y, más grave aún, ya no será posible iniciar sesión ni acceder a los servidores.

UN CICLO QUE LLEGA A SU FIN

Genshin Impact debutó en 2020 en PS4, PC y móviles, y un año después llegó a PlayStation 5. En 2024 se sumó también a Xbox Series X|S, reforzando su presencia en plataformas modernas. Esto hace lógico que los desarrolladores decidan centrar sus esfuerzos en consolas actuales y dispositivos más potentes.

Para quienes aún quieran continuar su aventura, HoYoverse permitirá migrar cuentas y mantener el progreso en PS5, PC, móviles o Xbox Series X|S. Aun así, millones de jugadores que no tienen acceso a estas plataformas quedarán fuera.

UNA DESPEDIDA INEVITABLE

El retiro de Genshin Impact en PS4 marca un punto de inflexión para la consola, que pese a su vigencia, empieza a quedar rezagada frente a los avances técnicos. Aunque los jugadores de PS4 todavía disfrutan de algunos lanzamientos, la desaparición de títulos tan populares refleja que el final de su ciclo está cada vez más cerca.