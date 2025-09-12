Revelan primer teaser tráiler de Super Mario Galaxy, la secuela de su película

Las filtraciones se confirmaron: durante el Nintendo Direct del 12 de septiembre se reveló oficialmente la secuela de Super Mario Bros: La Película. El filme llevará por título Super Mario Galaxy: La Película y ya mostró su primer teaser tráiler. La fecha de estreno está programada para el 3 de abril de 2026, marcando el regreso de Mario y sus amigos a la pantalla grande.

UN RECUERDO DEL ÉXITO ANTERIOR

La primera entrega, Super Mario Bros: La Película, se convirtió en un fenómeno mundial. Fue descrita como una experiencia divertida y dinámica que mantuvo a los espectadores pegados al asiento gracias a su ritmo frenético, referencias constantes al universo del Reino Champiñón y una adaptación fiel al espíritu de los videojuegos.

La cinta estuvo bajo la supervisión de Shigeru Miyamoto y fue producida por Illumination, logrando conquistar tanto a fanáticos de la saga como a nuevos públicos. Escenas como la canción de Bowser dedicada a Peach o los clásicos guiños a los power ups hicieron que la película quedara en la memoria colectiva.

LO QUE SE SABE DEL REGRESO DE MARIO AL CINE

Aunque aún no se han dado muchos detalles de la trama de Super Mario Galaxy: La Película, el título hace pensar que estará inspirado en uno de los juegos más queridos de la saga, en el que Mario explora el espacio acompañado de la entrañable Estela y los Lumas.

La expectativa entre los fans es alta, ya que se espera que Illumination conserve el tono colorido y lleno de acción que caracterizó a la primera entrega, pero ahora con un escenario mucho más ambicioso: las galaxias del universo de Mario.

DÓNDE VER LA PRIMERA PELÍCULA ACTUALMENTE

En España, Super Mario Bros: La Película todavía no forma parte de ningún catálogo de suscripción en streaming. Sin embargo, está disponible en formato digital a través de plataformas como Apple TV, Rakuten TV y Amazon Video, donde puede comprarse o alquilarse.

Con el éxito de la primera cinta y el anuncio de esta esperada secuela, el futuro cinematográfico de Mario parece más brillante que nunca.