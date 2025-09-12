Mega Raichu X / Y llegan a Pokémon Leyendas Z-A en... ¿un DLC?

Durante el más reciente Pokémon Direct se reveló que Pokémon Leyendas: Z-A contará con un contenido descargable de pago llamado Megadimensión, en el cual se introducirán Mega-Raichu X y Mega-Raichu Y, dos nuevas megaevoluciones para Raichu que generaron mucha expectativa.

¿QUÉ ES MEGADIMENSIÓN?

Megadimensión es el DLC anunciado oficialmente para Leyendas Pokémon: Z-A. Este contenido adicional expandirá la historia del juego después de la aventura principal. En él, los jugadores podrán explorar nuevas distorsiones dimensionales en Ciudad Luminalia, que parecen estar relacionadas con el Pokémon singular Hoopa. Al mismo tiempo, se desbloquearán Mega-Raichu X y Mega-Raichu Y dentro de sus eventos.

El contenido se puede reservar ya en la Nintendo eShop y su lanzamiento será poco tiempo después del estreno del juego, que está programado para el 16 de octubre de 2025 en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

CARACTERÍSTICAS DE MEGA-RAICHU X / Y

Mega-Raichu X y Mega-Raichu Y serán variantes inéditas que amplían el abanico de megaevoluciones.

Estas formas estarán disponibles exclusivamente dentro de los eventos del DLC Megadimensión.

Hoopa tendrá un papel importante en la trama del contenido adicional debido a sus vínculos con las distorsiones espaciales.

LA POLÉMICA EN REDES SOCIALES

El anuncio de Megadimensión y las Mega-formas de Raichu no estuvo exento de críticas. Algunos jugadores expresaron molestia al enterarse de que estas megaevoluciones estarán bloqueadas detrás de un DLC. A varios les incomodó que este contenido adicional se haya anunciado incluso antes del lanzamiento del juego completo, lo que generó la percepción de que parte de la experiencia se fragmenta desde el inicio.

También surgieron comentarios señalando que este tipo de prácticas restan valor al título base y afectan la confianza de los jugadores hacia futuras entregas de la saga.

IMPLICACIONES PARA LOS JUGADORES

Los entrenadores deberán adquirir Megadimensión para acceder a Mega-Raichu X / Y.

Quienes reserven el DLC antes de la fecha límite obtendrán recompensas adicionales, como objetos exclusivos.

Tras completar la historia principal, el DLC permitirá continuar la aventura sin necesidad de iniciar un nuevo archivo.

Con esta polémica revelación, Mega-Raichu X y Y llegan como protagonistas de uno de los contenidos más comentados de Leyendas Pokémon: Z-A, dejando a la comunidad dividida entre la emoción y la crítica hacia las políticas de lanzamiento de la franquicia.