  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 25 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Tortillas saludables: ¿cuáles son las mejores opciones para tu alimentación?

La tortilla, base de la alimentación mexicana, varía en su valor nutricional según el tipo de grano y el método de elaboración

Sep. 25, 2025
Tortillas saludables: ¿cuáles son las mejores opciones para tu alimentación?

En México, la tortilla no solo es un alimento, es un símbolo cultural que acompaña desde la mesa familiar hasta la gastronomía más sofisticada. Pero, aunque todas parezcan similares, no todas aportan los mismos beneficios para la salud. La clave está en el tipo de grano y el proceso con el que se elaboran.

De acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina, la tortilla es un disco plano hecho a base de masa de maíz nixtamalizado o, en menor medida, de harina de trigo. Aunque ambas versiones son comunes en México, expertos en nutrición y alimentación coinciden en que no tienen el mismo impacto en la salud.

¿CUÁL ES LA TORTILLA MÁS SALUDABLES?

Las tortillas de harina de trigo, introducidas tras la conquista española, son muy populares en diversas regiones del país. Sin embargo, las de maíz siguen siendo las más consumidas y ofrecen un mayor aporte nutrimental, sobre todo cuando se preparan mediante el método tradicional de nixtamalización.

Con base en estos hallazgos, los especialistas coinciden en que las tortillas de maíz nixtamalizado son las más saludables para la dieta diaria. No solo aportan energía y nutrientes esenciales, sino que además ayudan a reducir riesgos de salud asociados a contaminantes y deficiencias nutricionales.

TORTILLA NIXTAMALIZACIÓN

La nixtamalización consiste en cocer el maíz en agua con cal o ceniza para retirar la cáscara y facilitar su molienda. Este proceso ancestral, además de preservar la tradición, mejora de manera significativa el valor nutricional de la tortilla.

Entre los beneficios documentados por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) se encuentran:

  • Aumento en la ingesta de calcio.
  • Reducción de micotoxinas como fumonisinas y aflatoxinas.
  • Mayor biodisponibilidad de hierro, lo que ayuda a prevenir la anemia.
  • Prolongación de la vida útil de los productos derivados del maíz.

Aunque tanto las de harina como las de maíz forman parte de la tradición culinaria mexicana, optar por las elaboradas con maíz nixtamalizado es la mejor decisión para mantener una alimentación equilibrada y aprovechar al máximo los beneficios de este alimento ancestral.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Licua cáscaras de limón y bicarbonato de sodio y tendrás un potente limpiador. Te contamos
Viral

Licua cáscaras de limón y bicarbonato de sodio y tendrás un potente limpiador. Te contamos

Septiembre 24, 2025

Conoce cómo aprovechar al máximo la mezcla de estos dos poderosos ingredientes; el resultado, un purificador casero, eficaz y versátil

¿En cuántos idiomas está traducida la Santa Biblia?
Viral

¿En cuántos idiomas está traducida la Santa Biblia?

Septiembre 24, 2025

Un ejemplo claro de la relevancia de estas traducciones es la Biblia en inglés, que ha jugado un papel central en la difusión del texto en occidente

LCDLFM: ¿Aldo de Nigris podría estar en riesgo de ser sancionado por romper regla del reality?
Viral

LCDLFM: ¿Aldo de Nigris podría estar en riesgo de ser sancionado por romper regla del reality?

Septiembre 24, 2025

El ambiente en La Casa de los Famosos México nunca está exento de polémicas, y en esta ocasión el protagonista es "El Niño Lomecan"