LCDLFM: ¿Aldo de Nigris podría estar en riesgo de ser sancionado por romper regla del reality?

Aldo de Nigris se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse que podría ser sancionado por romper una de las reglas del reality show. La noticia ha generado una ola de reacciones entre los seguidores del programa, que no tardaron en iniciar el debate en redes sociales.

Un clip viralizado mostró a Aldo de Nigris proponiendo una estrategia de nominación en La Casa de los Famosos México, lo cual desató acusaciones de complot y llamados a sanción en redes sociales.

PANORAMA

Aunque las reglas del programa prohíben que los participantes acuerden estrategias de nominación o mantengan comunicación antes de ingresar a la casa, un clip viralizado este martes muestra al regiomontano discutiendo un plan con otros integrantes.

En la grabación se observa a Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Mar Contreras analizando cómo distribuir sus votos para provocar un empate en la siguiente gala de nominaciones.

"Abelito uno a Aarón, y todos quedan con uno. Ahorita como somos cuatro, ya sería a la suerte, como si todos tuviéramos cero. (...) Yo te tiro a ti (señalando a Alexis), tú me tiras a mí, tú a Abelito (señalando a Aarón) y Abelito a ti, y ya", explicó el creador de contenido. Durante la charla, Aldo menciona que sería una gran idea que cada uno asigne un voto de manera estratégica, lo que según los internautas construyeron una clara violación a las reglas del reality.

POLÉMICA

La polémica creció después de que la antigua participante Wendy Guevara revelara en su podcast " Cómplices del desmadre " junto con Nicola Porcella, que antes del estreno habló con Aldo y Aarón para informarles de la participación de Abelito, además de sugerirles acercarse a él y generar contenido juntos.

La cercanía entre los tres fue bautizada como "La Triple A", y aunque muchos la han celebrado, otros consideran que pudo haber sido premeditada. En redes sociales, usuarios piden que la producción de La Casa de los Famosos México 2025 tome cartas en el asunto y aplique una sanción, pues la regla es explícita: no está permitido ponerse de acuerdo sobre los votos ni establecer alianzas previas.

Hasta el momento, la producción no ha emitido un comunicado oficial respecto a la controversia.